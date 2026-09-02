CRIS Contra el Cáncer y 'Los Gallos' de la SailGP unen ciencia y deporte para impulsar la investigación

Componentes del Spain SailGP Team, en su visita al INCLIVA. - FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha unido este miércoles "ciencia de excelencia y deporte de élite" gracias a la visita realizada al Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia (INCLIVA) con el Spain SailGP Team, acompañados de pacientes afectados por el cáncer y sus familias.

Así lo definió la propia fundación en una nota de prensa. "La visita materializa la colaboración solidaria de 'Los Gallos' con CRIS Contra el Cáncer y su compromiso con la investigación de excelencia", añadió el comunicado, coincidiendo con el inminente Spain Sail Grand Prix.

El equipo español de la SailGP, un campeonato internacional de vela de alta velocidad, contó con la representación de su CEO, Antonio Alquézar; de su directora de Operaciones, Alejandra Real; y de los regatistas Diego Botín, Nicole van der Velden y Bernardo Freitas.

Estanis de la Quadra-Salcedo, vicepresidente ejecutivo de la fundación, declaró que "el cáncer es un gran reto global y en España es la primera causa de muerte, tanto en adultos como en niños", subrayando que por ello "requiere de un abordaje integral con estrategias ambiciosas, recursos económicos, colaboración público-privada y compromiso social".

Por parte del INCLIVA tomaron parte en esta visita el doctor Andrés Cervantes, su actual director científico, y la doctora Noelia Tarazona, investigadora principal del Grupo de Cáncer Colorrectal y Nuevos Desarrollos Terapéuticos en Tumores Sólidos y coordinadora del Área de Cáncer, amén de beneficiaria del Programa CRIS de Médico Traslacional 2025 con el proyecto 'CRIS de Recaídas en Cáncer de Colon'.

Igualmente participaron en la reunión el equipo de la doctora Rosa Noguera, representado por el doctor Jaime Verdú; el Grupo de Investigación Traslacional de Tumores Sólidos Pediátricos de INCLIVA / Universidad de Valencia, bajo el proyecto 'CRIS de Sarcoma de Ewing'; y Mariola Penadés, directora general de Investigación e Innovación Científica dentro de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

En su comunicado de prensa, la fundación apuntó que "la investigación de excelencia y el deporte de alta competición avanzan gracias al talento, la innovación, la tecnología, la cooperación y, sobre todo, el trabajo en equipo". "Dos ámbitos en los que España cuenta con profesionales capaces de competir y liderar al máximo nivel internacional", recalcó el texto.

"'Los Gallos' representan a España en una de las competiciones deportivas más exigentes, innovadoras y tecnológicas del mundo. CRIS Contra el Cáncer impulsa y financia investigación traslacional de excelencia dentro y fuera de España, conectando investigadores, hospitales y centros científicos para acelerar la llegada de nuevos avances a los pacientes", apostilló la misma nota de la fundación.

"En ambos casos", según continuó la nota, "el talento individual solo alcanza todo su potencial cuando trabaja de forma coordinada dentro de un gran equipo". "La dimensión internacional constituye otro de los grandes puntos de encuentro", resumió la fundación en su extenso comunicado.

"Con esta alianza, 'Los Gallos' suman además a su trayectoria deportiva un compromiso social con una de las grandes prioridades de nuestro país: impulsar la investigación para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas con cáncer", incidió el texto de la fundación.

"La colaboración adquiere un significado especial en Valencia, donde CRIS Contra el Cáncer financia investigación en INCLIVA y donde, durante esta visita, deportistas e investigadores han podido conocer de primera mano las historias de pacientes y familias", agregó la nota de prensa.

Por último, el comunicado recordó que "detrás de cada proyecto científico existe un objetivo común: conseguir que los avances de la investigación se traduzcan en nuevas oportunidades para los pacientes".