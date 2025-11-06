Cristina Pedroche elige Joma Barefoot para caminar de forma libre y natural.

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche ha elegido y se ha convertido en embajadora de la colección de calzado Barefoot de la marca deportiva española Joma concebida para que el usuario sienta cada paso, mantenga la postura natural y conecte con su cuerpo.

Cristina Pedroche se une a esta filosofía como embajadora con la que colaborará para promover un estilo de vida auténtico, consciente y natural. Joma Barefoot no busca reemplazar otras opciones de calzado, sino que pretende ofrecer una alternativa que devuelva al pie su autonomía y le permita experimentar cada movimiento respetando su anatomía esencial.

Además, la asociación con Cristina Pedroche como embajadora es "clave" para Joma porque la presentadora televisiva, amante del deporte, es una de las principales propulsoras de esta revolución estética y funcional.

"No se trata de elegir un solo camino sino de tener la opción de moverte sin límites", explicó Pedroche al anunciar su colaboración con Joma Barefoot. Su elección refleja un cambio de mentalidad que va más allá del calzado: la búsqueda de autenticidad, bienestar y sostenibilidad como pilares del día a día.

La filosofía del calzado respetuoso no consiste en renunciar al calzado tradicional sino en tener la alternativa para aquellos que prefieren conectar con la naturalidad de cada movimiento.

En la línea Barefoot de Joma cada modelo está pensado para conectar con la naturalidad de cada movimiento. Con este anuncio, Joma pretende reforzar la diferenciación de sus dos líneas de productos y la diversidad de su oferta.

Su vínculo con Cristina Pedroche supone un paso estratégico clave para la firma española al combinar innovación de producto con una amplia visibilidad y un mayor alcance hacia el consumidor barefoot.