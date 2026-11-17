Archivo - La UR participa en los Campeonatos de España Universitarios 2025 con 67 deportistas que competirán en 13 modalidades - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha convocado este martes los Campeonatos de España Universitarios (CEU) de 2027, que contarán con un mínimo de 32 eventos y cuyo plazo de presentación de candidaturas para las universidades interesadas permanecerá abierto hasta el próximo 4 de diciembre a través de la sede electrónica del organismo.

El organismo ha establecido el procedimiento para el desarrollo de estas competiciones en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades españolas. En total, la convocatoria contempla 32 modalidades y especialidades deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, campo a través, carreras por montaña, escalada, esgrima, fútbol, fútbol sala, golf, halterofilia, hípica, judo, karate, lucha, natación, orientación, pádel, remo, rugby 7, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol y vóley playa.

Todas estas disciplinas se han convocado en categoría masculina y femenina, a excepción del ajedrez y la hípica, que se celebrarán bajo una única categoría mixta. De manera excepcional, el CSD también podrá convocar otras modalidades deportivas consideradas de interés para el propio organismo y las universidades españolas.

En el estudio de los proyectos presentados, el CSD tendrá en cuenta el número de deportes que organiza la universidad, la implantación y promoción de la modalidad deportiva, las instalaciones deportivas y los recursos para la secretaría de organización. También valorará la oferta de alojamiento y restauración, el presupuesto general del proyecto, la colaboración de otras instituciones o entidades, la asistencia médico-sanitaria y los servicios de transporte y movilidad.

El organismo ha indicado que valorará positivamente aquellos proyectos de organización que incluyan la celebración de la modalidad adaptada, con el objetivo de seguir avanzando en los programas dirigidos a deportistas con algún tipo de discapacidad.