El CSD convoca ocho becas de formación de postgrado para el Centro de Medicina del CAR de Madrid

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció este jueves que ha convocado ocho becas de postgrado, dirigidas a graduados en Psicología, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Nutrición Humana y Dietética y Medicina, como formación complementaria durante los años 2026 y 2027 en el Centro de Medicina del Deporte del Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

Según indicó en nota de prensa, el organismo ha destinado 115.200 euros a la financiación de estas becas, que "proporcionarán formación y experiencia" en las Unidades de Control del Rendimiento, Psicología, Fisioterapia y Medicina, Endocrinología y Nutrición del mencionado centro, "el único" con carácter estatal en España y que "tiene como principal objetivo no sólo velar por la salud de los deportistas, sino también contribuir a mejorar su rendimiento mediante la prestación de servicios multidisciplinares basados en los conocimientos más avanzados en el ámbito de la Medicina".

Ubicado en el recinto de las instalaciones del CAR de Madrid, este centro médico lleva en funcionamiento más de 50 años y en él se efectúan reconocimientos médico-deportivos a más de 1.000 deportistas españoles cada año, prestando una especial dedicación por su ubicación a los residentes de la Residencia Joaquín Blume del CSD.

A lo largo de la temporada, los profesionales del Centro de Medicina del Deporte también realizan pruebas o exploraciones para el control del entrenamiento o el seguimiento de ciertas patologías, a petición de los médicos y de las federaciones deportivas españolas.