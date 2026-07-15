CSD y Departament d'Esports presentan sus ayudas a los deportistas del CAR de Sant Cugat (Barcelona). - CSD

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya han presentado este miércoles sus recursos, programas y ayudas para los deportistas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat (Barcelona) en todas las etapas de su trayectoria deportiva.

Ésta es la tercera sesión informativa impulsada por el CSD en los Centros de Alto Rendimiento en España, tras las jornadas organizadas en Madrid y en León en las últimas semanas. La próxima y última será este viernes en el de Sierra Nevada en Granada.

Por estas sesiones han pasado ya más de cien deportistas de alto nivel y técnicos. Presidida por el conseller d'Esports, Berni Álvarez, la jornada ha contado con la participación de representantes institucionales del CSD y del Departament d'Esports, quienes han desgranado las principales iniciativas dirigidas a reforzar la protección, el acompañamiento y el desarrollo integral de los deportistas de alto nivel, tanto durante su carrera deportiva como en la transición hacia su retirada.

"Desde el Departament d'Esports estamos alineados con el trabajo que desarrolla el Consejo Superior de Deportes con los deportistas de alto rendimiento y también estamos impulsando el nuevo programa ARC360, que sitúa al deportista en el centro. El objetivo es unificar y reforzar los servicios de apoyo a los deportistas de alto rendimiento y de tecnificación en todo el territorio, garantizándoles una atención integral que mejore su nivel técnico y competitivo hasta alcanzar la élite. Este apoyo integral al deportista incluirá servicios de salud deportiva, formación académica y apoyo a la inserción laboral y a la transición tras la retirada deportiva", aseguró Berni Álvarez.

El encuentro ha sido inaugurado por el secretario general del Departamento d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Abel García; y ha sido conducido por Aauri Bokesa, atleta olímpica en Londres 2012, Rio 2016 y Tokyo 2020 y asesora en el Gabinete de Presidencia del CSD, quien ha estado acompañada por Beatriz Vesperinas, subdirectora adjunta de Mujer y Deporte; y Marta Angulo, técnica de Alta Competición.

También han intervenido Susana Regüela, responsable de la Unitat d'Acompanyament a la Carrera Esportiva; Montse Senserrich, tutora del Programa de Atención al Deportista; y Raúl Entrerríos, coordinador del área de colaboración empresarial de la Fundación Deporte Joven y medallista olímpico en balonmano.

Además, los deportistas Noemí Romero (gimnasia de trampolín), Blanca Toledano (natación artística), Maica García Godoy (waterpolo) y Jordi Morales (tenis de mesa) han compartido en primera persona su experiencia como beneficiarios de estos recursos.

Durante la jornada se han presentado las principales líneas de apoyo a los deportistas. Entre ellas, las becas CSD Team España-ADO, las ayudas de los programas Team España Élite y Estratégico, las ayudas por resultados deportivos y las destinadas a facilitar la cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, se han dado a conocer las iniciativas del CSD y la Conselleria d'Esports para impulsar la carrera dual, las medidas de apoyo a la maternidad y la conciliación, los servicios médicos especializados para deportistas de alto nivel y los programas de orientación para la transición al mercado laboral al finalizar la carrera deportiva.

El encuentro también ha servido para presentar el programa España Compite, impulsado por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el CSD, que favorece el apoyo del tejido empresarial mediante incentivos fiscales.