Cuatro victorias españolas y primeras sorpresas en la segunda jornada del Europeo de bádminton en Huelva

Rubén García y Carlos Piris, en pleno partido. - CARLOS DÍAZ

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de bádminton, que se está disputando en Huelva, ha completado este martes su segunda jornada y ha tenido protagonismo de jugadores anfitriones con un balance de cuatro triunfos en seis partidos gracias a Álvaro Leal, a los dúos Jacobo Fernández/Alberto Perals, Paula López/Lucía Rodríguez y Rubén García/Carlos Piris.

La jornada, que vivió las primeras sorpresas del torneo, estuvo marcada por el buen ambiente en las gradas del Palacio de los Deportes Carolina Marín debido a la presencia de casi un millar de escolares, procedentes de distintos centros educativos onubenses para aportar color y dar empuje.

La participación española empezó con el estreno de Álvaro Leal, quien derrotó con autoridad al polaco Mikolaj Szymanowski. El jugador toledano supo gestionar un primer set ajustado (21-19) y dio un gran paso en el segundo, imponiéndose por 21-13 para avanzar a dieciseisavos de final.

También debutó con victoria el dobles masculino formado por Jacobo Fernández y Alberto Perals, superando a los búlgaros Ivan Rusev e Iliyan Stoynov. Tras adjudicarse un vibrante primer set (22-20), los españoles cedieron el siguiente (11-21), pero recuperaron el control en el tramo decisivo del encuentro para cerrar el partido con un sólido 21-11.

No siguió ese camino el dobles mixto de Rubén García y Lucía Rodríguez, que tras su triunfo en la jornada inaugural se enfrentaban a los exigentes daneses Mathias Christiansen y Alexandra Boje. En un duelo reñido, la pareja española cayó por 16-21 y 17-21 ante los segundos cabezas de serie.

En la sesión de tarde tampoco avanzaron de ronda Nikol Carulla y Carmen Jiménez, dedido a su derrota (12-21 y 16-21) ante el dúo formado por la neerlandesa Debora Jille y la alemana Isabel Lohau. Eso sí, los últimos dos partidos del día, ambos con formato 'showmatch' en la Pista 1, dejaron un balance plenamente positivo para el bádminton español.

Por un lado, Paula López y Lucía Rodríguez batieron en tres sets a las polacas Paulina Cybulska y Kornelia Marczak; habiendo cedido el primero (18-21), reaccionaron con un ajustado 21-19 y completaron su remontada en el tercero (21-19) para sellar su pase a la ronda de octavos de final.

La presencia patria se cerró con el dobles masculino de Rubén García y Carlos Piris, quienes firmaron una victoria sólida ante los islandeses David Bjarni Bjornsson y Kristofer Darri Finnsson por 21-12 y 21-11, en un partido dominado de principio a fin y metiéndose en octavos de final.