CUFADE ha propuesto a los partidos políticos una deducción en el IRPF por hacer deporte y el 5% de la quiniela para las federaciones autonómicas. - CUFADE

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas Españolas (CUFADE) ha propuesto una deducción en el IRPF por practicar deporte y el 5 por ciento de los ingresos de la quiniela para las federaciones autonómicas, entre las iniciativas presentadas este miércoles en Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las 32 medidas apuntadas en cinco ámbitos pretenden que el deporte base tenga los recursos, la fiscalidad y la seguridad jurídica que necesita independientemente de cuál sea la comunidad autónoma en la que se practique.

Actualmente, el deporte recibe el 0,066 por ciento del presupuesto del Estado, unos 386 millones de euros, aunque representa el 3 por del PIB y es un generador de ocupación, cohesión social y salud. En este sentido, el presidente de CUFADE, Gerard Esteva, afirmó que el deporte es un "eje estratégico", y por ello pide a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 29-N que la próxima legislatura "incorporen los recursos, la fiscalidad y la seguridad jurídica que necesita este sector esencial para la sociedad".

Las propuestas parten de un avance conseguido esta legislatura: una propuesta del deporte federado aprobada con el consenso de los grupos parlamentarios. Desde el 22 de diciembre de 2024, la Ley 7/2024 bonifica el 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes de los entrenadores y monitores de menores en clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, y la Ley 4/2026, de 1 de octubre, la ha extendido al deporte adaptado y a las personas con discapacidad, sin límite de edad.

Esta medida supone un ahorro de 118 millones de euros para clubes y federaciones de toda España, más de 5 millones del deporte adaptado o inclusivo, y ha hecho crecer un 30 por ciento el empleo. CUFADE propone ahora ampliarla, con un 50 por ciento, a los técnicos de deportistas adultos y al personal de clubes y federaciones.

SEIS PROPUESTAS CLAVE

Las propuestas clave para CUFADE es la cesión de ese 5 por ciento de la quiniela para las federaciones autonómicas; un programa estatal para el deporte base federado, con 24 millones de euros en 2027, repartidos entre las comunidades y gestionados con sus federaciones; y una deducción estatal en el IRPF por hacer deporte, del 20 por ciento y hasta 150 euros al año, por las cuotas de clubes, las licencias federativas y los abonos a instalaciones, compatible con las deducciones autonómicas.

Asimismo, abrir la Ley 49/2002 a los clubes federados con una superdeducción inspirada en el modelo portugués, una deducción adicional del 50 por ciento por el patrocinio y un crédito fiscal del 65 por ciento para invertir en instalaciones.

La exención en el IRPF para el personal técnico de base, y la concesión de un bono deportivo estatal de 200 euros al año para jóvenes y personas en situación desfavorable, equiparable al Bono Cultural Joven, completan esta batería de medidas promovidas por CUFADE.

El documento incluye también un régimen simplificado de alta y cotización para las pequeñas compensaciones del deporte base, hasta 3.000 euros al año por persona, el retorno al deporte del 10 por ciento de la recaudación de las apuestas deportivas, el desarrollo del artículo 48 de la Ley 39/2022 sobre los convenios de integración de las federaciones autonómicas, el apoyo al cumplimiento de la LOPIVI, la simplificación de las subvenciones y medidas para el deporte femenino de base, el deporte inclusivo y la actividad física prescrita.

Todas son de competencia estatal o respetan la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de deporte. CUFADE plantea tres momentos para aplicarlas, los programas electorales del 29-N; el primer año de legislatura, para el reglamento del retorno de las apuestas y el régimen simplificado para el deporte base; y los presupuestos de 2027, para la deducción en el IRPF, la exención del personal técnico, el bono deportivo y el programa estatal para el deporte base.