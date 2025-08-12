La Cultural Leonesa traslada su pésame por la muerte de un voluntario en el incendio de Molezuelas

Vista del fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España). Uno de los voluntarios que trabajaba en el operativo del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha fallecido este martes debido a las heridas provocadas por l - Emilio Fraile - Europa Press

La Cultural y Deportiva Leonesa ha lamentado "profundamente" la muerte conocida este martes de una persona voluntaria que luchaba contra el incendio persistente en Molezuelas de la Carballeda, un municipio de Zamora cercano a la provincia de León.

"La Cultural y Deportiva Leonesa lamenta profundamente el fallecimiento del voluntario que realizaba labores de extinción en uno de los incendios de León", indicó el club leonés desde su cuenta en la red social X.

"Trasladamos nuestro pésame a la familia, amigos y compañeros. Asimismo, deseamos una pronta recuperación a los heridos", concluyó el breve mensaje de la 'Cultu' después de varios días aciagos para España por culpa del fuego intenso, sobre todo, en el oeste de toda Castilla y León y también en varias localidades de Ourense (Galicia).

No en vano, el Ourense CF pidió "precaución" a sus seguidores en X y subrayó que "toda la provincia" orensana "está en nivel 2 de alerta ante la oleada de incendios" que igualmente afectan a Extremadura y a zonas de Portugal.