David Martínez-Aldama, nuevo director de Negocio de CA Sports para impulsar su expansión. - CA SPORTS

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La agencia de marketing deportivo CA Sports, perteneciente al grupo Havas, ha incorporado a David Martínez-Aldama como director de Nuevo Negocio con el objetivo de captar clientes y desarrollar oportunidades comerciales dentro de una reestructuración de su cuadro directivo para impulsar su crecimiento e internacionalización.

Martínez-Aldama cuenta con una trayectoria superior a nueve años en el ámbito de los patrocinios deportivos y el desarrollo de negocio, tras haber formado parte del departamento comercial del Atlético de Madrid, donde gestionó acuerdos para los primeros equipos masculino y femenino.

Posteriormente, ha desempeñado las funciones de director de Patrocinios en el club de deportes electrónicos Team Heretics y de director de Ingresos en la competición de artes marciales mixtas WOW FC.

El fundador y consejero delegado de la firma, Cinto Ajram, explicó que llevan meses reforzando el equipo para "crecer con solidez". "David conoce de primera mano las necesidades comerciales de clubes y competiciones, y aporta una perspectiva muy valiosa para encontrar nuevas oportunidades para nuestros clientes. Su incorporación es un paso importante en esta nueva etapa de CA Sports", comentó.

La designación refuerza una cúpula directiva configurada en cinco áreas de especialización, integrada por la directora de Estrategia, Meggane Grand; el director de Operaciones de Clientes, Adrià Casals; la directora de Servicios al Cliente, Ana Lourdes Nalda; la directora de Marketing y Comunicación, Esther Noguera; y el director Corporativo y Financiero, Guillermo Prada.

Con una plantilla integrada por unos 30 profesionales, la entidad cubre de manera integral el proceso de patrocinio para marcas, desde el planteamiento estratégico inicial hasta la activación final y la evaluación de impacto, combinando la especialización técnica con la infraestructura multinacional de su grupo matriz.