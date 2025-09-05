Decathlon abre una nueva tienda en el Centro Comercial Saler de Valencia.

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva mundial multiespecialista Decathlon ha abierto este jueves su nueva tienda en el Centro Comercial Saler de Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Oceanográfico, con una superficie comercial de más de 470 metros cuadrados dedicados a más de 150 disciplinas sumando el canal online.

Con una propuesta que pretende reforzar la tecnicidad y la accesibilidad de sus productos, el establecimiento intentará consolidarse como el punto de referencia e intercambio para los deportistas de la zona en un entorno deportivo actualizado.

Con esta apertura, la compañía alcanza la decimosegunda tienda en la provincia de Valencia y suma ya 22 puntos de venta en toda la Comunidad Valenciana. El nuevo espacio contará con 15 colaboradores que ofrecerán asesoramiento personalizado a sus clientes.

La directora de la nueva tienda, Noemí Villanueva, indicó que la empresa llega al Saler con el objetivo de ser la tienda de referencia que ofrezca "la mejor experiencia" a sus clientes. "Los deportistas de la zona encontrarán un equipo lleno de ganas de compartir su pasión por el deporte y acompañarlos en sus hitos deportivos", comentó.

Entre las disciplinas deportivas más destacadas en la nueva tienda se encuentran deportes como el running, el fitness, el pádel, la natación, el fútbol y los deportes de montaña.

El nuevo establecimiento cuenta con lo último en tecnología en iluminación LED y sistemas de control de agua, entre otras soluciones para garantizar la mayor eficiencia en su funcionamiento. Se encuentra situado en la planta inferior del centro comercial y dispone de más de 2.700 plazas de aparcamiento en el Saler, así como accesibilidad en todo el edificio para personas con movilidad reducida.

Decathlon también ha invertido en nuevas herramientas como la implementación de etiquetas electrónicas en los lineales. Además, el nuevo establecimiento dispone del servicio integrado de Clica y Recoge en 1 hora, dirigido a quienes desean realizar su pedido online y pasar a recogerlo desde una hora.