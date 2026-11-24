Decathlon acompaña a 11.000 corredores en la Zurich Maratón San Sebastián 2026 como Patrocinador Técnico. - DECATHLON

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Maratón San Sebastián celebró este domingo su 47 edición reuniendo a 11.000 corredores en sus distancias de Maratón y 10K, y en la que Decathlon, junto a su marca especialista en running Kiprun, ha participado como patrocinador técnico oficial acompañando a los corredores y a la organización.

Como patrocinadores técnicos oficiales, Decathlon y Kiprun han contribuido al equipamiento de la prueba, proporcionando la camiseta técnica oficial para los participantes de las distancias Maratón y 10K, así como las equipaciones de las liebres de ambas carreras, el equipo de organización y los voluntarios.

Decathlon también estuvo presente con un stand de 130 metros cuadrados en la Feria del Corredor, donde participantes y acompañantes pudieron conocer sus propuestas y disfrutar de diferentes experiencias vinculadas al running.

Entre ellas, destacó el 'Shake Out Run' oficial de la carrera, organizado de la mano de Zurich, una sesión de activación previa que reunió a corredores para compartir kilómetros y preparar juntos la competición.

La jornada contó también con la presencia de Verdeliss, Ana Turull e Ibán García, embajadores de Decathlon así como de Valentí Sanjuan, que acompañó a los corredores durante la prueba desde el punto de animación situado en el kilómetro 30, en Antzinako Tunela.

La maratón la ganaron Yazami Mohamed Fouad, con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 39 segundos, y Amelie Saussez, con 2h35:29. Por su parte, en la distancia 10K, los primeros puestos fueron para Ekain Larrea Aranguren, con 30 minutos, y Sara Alonso Martínez, con 33:15, respectivamente.

Los participantes recorrieron el circuito estrenado en 2022 y mejorado en 2025, caracterizado por su trazado céntrico, llano y rápido, que permite descubrir algunos de los enclaves más emblemáticos de Donostia-San Sebastián.

Con salida en la calle Hernani y meta en el Boulevard, el recorrido atravesó barrios como el Antiguo, Amara y Gros, pasando por puntos icónicos como el paseo de La Concha, el estadio de Anoeta, la Catedral del Buen Pastor, el Kursaal y la plaza Gipuzkoa. La prueba culminó con una recta final de más de un kilómetro hasta la meta.