Decathlon lanza su servicio de alquiler a pie de playa en Mallorca.

La compañía ha elegido la isla balear para el préstamo de equipos de kayak y paddle surf



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa de distribución de material deportiva Decathlon ha lanzado en exclusiva su servicio de alquiler por días con entrega directa a pie de playa, en la isla de Mallorca, de diferentes paquetes de kayak y paddle surf para la práctica de estos deportes acuáticos hasta el próximo 31 de agosto.

De esta forma, Decathlon se convierte en el primer 'retailer' en poner en marcha este tipo de iniciativa. En línea con su iniciativa 'Move People Through the Wonders of Sport' ('mover a las personas a través de las maravillas del deporte'), la compañía pretende afianzar su apuesta por la accesibilidad y la cercanía al estar presente ahí donde se practican los deportes.

Asimismo, promueve los modelos circulares que ofrecen opciones con menor impacto medioambiental como alternativa a la propiedad. De este modo, hasta el 31 de agosto, los visitantes de las playas de Can Pastilla, Ciudad Jardín, Palmanova y Santa Ponsa que quieran disfrutar de un día diferente de playa y sumergirse en la aventura de la práctica de kayak o paddle surf podrán hacerlo gracias a este servicio de alquiler de Decathlon.

Para disfrutar de este servicio de alquiler por días, los usuarios tan solo tendrán que visitar el sitio web de alquiler de la marca, elegir entre los diferentes paquetes disponibles que se adapten a la disciplina deportiva que quieran practicar y seleccionar el día, hora y lugar de entrega.

El equipo de expertos de la compañía será el encargado de entregar y recoger el material en el lugar acordado, así como de la reparación, verificación, limpieza, seguridad y puesta a punto de los artículos disponibles para el alquiler.

De forma adicional, Decathlon también ha apostado por la isla para implantar su primer 'pop-up', ubicado en el Centro de Ocio Momentum Plaza, en los bajos comerciales del hotel INNSiDE by Meliá Calviá Beach. Este espacio será un punto más donde los clientes podrán alquilar equipos de kayak y paddle surf tanto por días, como por horas, con precios que van desde los 15 euros la hora, o desde 30 euros el día.

En el caso del paquete de kayak, el servicio incluye kayak, palas, hinchador y chaleco; mientras que para los de paddle surf el servicio cuenta con palas stand up, hinchador, la posibilidad de alquilar chaleco de flotación de forma gratuita y la opción de disponer de un motor eléctrico por 25 euros al día más.

LA CIRCULARIDAD

Decathlon lleva años apostando por incorporar la circularidad dentro de su modelo de negocio, con el objetivo de promover la accesibilidad, la sostenibilidad y brindar iniciativas adicionales a sus clientes.

Desde su servicio de Segunda Vida, que permite a los clientes comprar y vender aquellos productos deportivos que ya no utilicen, o la reparación y el mantenimiento.

Gracias a un servicio de taller completo para alargar la vida útil de los productos al que los clientes pueden acceder bien en su tienda más cercana o a través de la página web.

Por su parte, en 2022, Decathlon también implementó otro modelo que permite a los clientes el alquiler por suscripción mediante el pago de una cuota mensual en bicicletas de niños y adultos.