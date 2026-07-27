Decathlon ofrece el equipamiento deportivo para la práctica del boxeo en España. - DECATHLON

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cadena de tiendas de deporte Decathlon ha reunido una selección de equipamiento especializado para facilitar la práctica del boxeo, un deporte de combate que combina trabajo de fuerza, ejercicio cardiovascular y bienestar personal.

La disciplina se ha consolidado como una de las principales tendencias deportivas entre los usuarios que buscan mejorar la resistencia, la coordinación y la liberación del estrés.

Para la práctica de esta modalidad sobre el cuadrilátero, la compañía ha presentado las botas de boxeo inglés en color negro, un calzado de 200 gramos de peso que destaca por su flexibilidad, ligereza y adherencia. El catálogo de la firma incluye asimismo vendas de boxeo negras de 2,5 metros, destinadas a sujetar las articulaciones de las manos y absorber la sudoración.

Además, la marca ofrece los guantes Everlast Core 2 en color blanco, elaborados en cuero sintético y orientados a principiantes. Dentro del equipamiento para el entrenamiento individual, la cadena ha incorporado un saco de boxeo hinchable de aire y gel para adultos.

Este artículo proporciona una sensación de impacto equivalente a la de un saco tradicional de 20 kilogramos. La oferta de vestimenta se completa con el pantalón de boxeo DNA de la marca Leone1947 en color negro.