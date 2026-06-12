Decathlon se suma a la semana del pádel en Valencia con productos y experiencias para aficionados. - DECATHLON

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valencia vuelve a convertirse esta semana en el epicentro del pádel internacional con el Valencia Premier Padel P1, y Decathlon forma parte de la cita como tienda oficial del torneo y ha lanzado la campaña 'Toda pasión tiene su sitio, la del pádel está aquí' para poner en valor a la comunidad de aficionados que vive este deporte mucho más allá de la competición.

Durante toda la semana, Decathlon estará presente en La Fonteta y en distintos puntos de la capital valenciana con activaciones para acercar el torneo a los seguidores del pádel, incluyendo sorteos, retos y encuentros con jugadores profesionales.

Además, los aficionados podrán descubrir algunas de las últimas novedades de Kuikma, la marca especializada de pádel de Decathlon. Entre ellas, la Kuikma Hybrid Pro, la pala con la que compite Coki Nieto, actual número 9 del ranking mundial, diseñada para ofrecer un equilibrio entre potencia y control.

Con esta presencia en el Valencia Premier Padel P1, Decathlon pretende reforzar su apuesta por un deporte que sigue ganando territorio en España y en todo el mundo, acompañando tanto a quienes se inician en la pista como a los jugadores más expertos.