Dennis González, elegido Mejor Nadador de Artística de 2025 por European Aquatics

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Dennis González Boneu ha sido nombrado como Mejor Nadador de Artística de 2025 en los European Aquatics Athlete of the Year Awards, tras haberse impuesto en la elección final con el 51,79% de los votos al británico Ranjuo Tomblin y al también español Jordi Cáceres.

A sus 21 años, y según destacó este viernes European Aquatics en su página web, González "jugó un papel clave en el éxito" de España en el último Campeonato del Mundo gracias a las nueve medallas ganadas, más que cualquier otro país y acabando tercera en la clasificación general.

Él conquistó el oro en el dúo mixto libre con Iris Tió Casas y luego las platas del solo técnico y del dúo mixto técnico, en tal caso con Mireia Hernández. "También fue un deportista pionero en la competición por equipos, al convertirse en el primer hombre en representar a España en estas pruebas cuando participó en la Copa del Mundo de Somabay en abril, ayudando al equipo a ganar el oro", añadió European Aquatics.

Esa nota de prensa de European Aquatics subrayó que González "está abriendo un camino que espera lo lleve a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028". No en vano, en ese último Campeonato del Mundo también ayudó a España a lograr el bronce en las pruebas acrobáticas y libres.

"Había desempeñado el mismo papel para España en el Campeonato de Europa en Funchal, Madeira, consiguiendo el oro en libre por equipos y el bronce en rutina acrobática. González también ganó el oro en el dúo libre mixto con Tió y en el dúo técnico mixto con Hernández, además de llevarse el bronce en la técnica individual", recordó la misma nota.

El segundo puesto de la encuesta de European Aquatics fue para Ranjuo Tomblin, con un 18,09% de los votos, y Jordi Cáceres acabó tercero, con un 16,11% de los votos. "Cáceres tuvo su oportunidad de brillar en el Campeonato de Europa y la aprovechó con una contundente victoria en el ejercicio libre individual masculino", destacó la nota finalmente.