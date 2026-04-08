Derrotas de Leal, Abián y Azurmendi en la tercera jornada del Europeo de bádminton en Huelva

Archivo - Pablo Abián, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Irina R. Hipolito - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de bádminton, que se está disputando en Huelva, ha vivido este miércoles en su tercera jornada las derrotas españolas de Álvaro Leal, de Pablo Abián y de Clara Azurmendi junto a la del dobles femenino con el pareja formada por Lucía Rodríguez y Paula López.

La acción volvió a desarrollarse en las tres pistas del Palacio de los Deportes Carolina Marín, viéndose un notable aumento del nivel competitivo gracias a la entrada en escena de los principales cabezas de serie y también con más aspirantes al título en las diferentes pruebas.

El primer español en saltar a la cancha fue Álvaro Leal, que cayó ante el inglés Harry Huang por 10-21 y 14-21; aunque el toledano compitió de menos a más, su mejor versión en la segunda manga no evitó su eliminación en dieciseisavos de final. Luego Paula López y Lucía Rodríguez tuvieron en octavos de final uno de los partidos más igualados del día y que cayó del lado de las inglesas Lisa Curtin y Sian Kelly por 17-21, 21-16 y 16-21.

Durante el turno de tarde se vio el debut de Pablo Abián en la Pista 1 contra Rasmus Gemke, tercer cabeza de serie en este Europeo. En un duelo de exigencia también en dieciseisavos de final, el danés dominó desde el inicio, imponiéndose por 10-21 y 9-21 pese al esfuerzo de su adversario.

La última presencia española fue de Clara Azurmendi en dieciseisavos de final. Firmó un primer set sólido ante Özge Bayrak, decidido por detalles con un corto 18-21, y reaccionó para llevarse el segundo (21-17); y en el tercero, en cuyo desenlace de alta tensión llegó a ir por delante la donostiarra, finalmente la jugadora turca acabó sonriendo por 19-21.