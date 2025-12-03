Diez destacados deportistas españoles con discapacidad

Los deportistas paralímpicos Susana Rodríguez, Teresa Perales (arriba izquierda), Jon Santacana (arriba derecha), Ricardo Ten (abajo izquierda), Audrey Pascual (abajo centro) y Purificación Santamarta. - EUROPA PRESS / DPA / CPE

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A nivel deportivo, España puede presumir de contar con muchas grandes figuras y de un buen nivel como se demostró en los pasados Juegos Paralímpicos de París, donde consiguió 39 medallas. Os dejamos 10 de los muchos nombres que destacan en el deporte con discapacidad en nuestro país.

1. Susana Rodríguez. La gallega es en la actualidad la mejor triatleta con discapacidad visual del mundo después de conquistar este 2025 su séptimo título mundial, un nuevo logro para una deportista que ha ganado los dos últimos oros paralímpicos con mucha autoridad y que forma un tándem de nivel junto a su guía Sara Pérez.

2. Ricardo Ten. El valenciano es sin duda uno de los deportistas con discapacidad más laureados de España. Ganador de siete medallas paralímpicas en su etapa como nadador, fue capaz de trasladar su éxito a la bicicleta donde ha agrandado su palmarés con un total de 20 maillots arcoiris de campeón del mundo, ya sea en pista como en carretera, y otras cuatro medallas en Juegos, tres de ellas en París 2024, entre ellas el oro en la crono en ruta.

3. Purificación Santamarta. Sin lugar a dudas, pionera y la primera gran campeona paralímpica española. La atleta burgalesa fue una de las grandes damas del atletismo, tanto en velocidad como en mediofondo para ciegos, y conquistó 16 medallas, once oros, la que más en España, entre Seúl'88 y Atenas 2004.

4. Teresa Perales. Tras Santamarta, otra gran leyenda del deporte paralímpico femenino. La nadadora aragonesa suma ya , desde el año 2000, 28 medallas en Juegos pese a tener que vivir con una complicada lesión en el hombro los últimos años y de bajar de clase. Además, hizo historia con el Premio Princesa de Asturia de los Deportes de 2021.

5. Jon Santacana. El guipuzcoano es, junto a Eric Villalón, el más laureado del deporte paralímpico invernal español con nueve medallas en el esquí alpino con discapacidad visual, seis de ellas con el aragonés Miguel Galindo como guía.

6. Audrey Pascual. La madrileña, de 21 años, tiene muchos visos de conseguir medalla en los próximos Juegos de Invierno de Milán y cortina d'Ampezzo. Pascual compite en esquí en silla, una modalidad en la que despuntó desde muy joven y donde ya brilla en la Copa del Mundo, con dos Globos de Cristal, y además es la actual subcampeona del mundo de eslalon. La joven deportista compagina también este deporte con el surf, donde también tiene varias medallas mundiales, entre ellas un oro en 2024.

7. 'Tasy' Dmytriv. Otra joven promesa ya consagrada, en su caso en la natación, un deporte que en España siempre es un vivero de talento. La almeriense, de tan sólo 17 años, es una de las grandes dominadoras de los 100 braza SB8 y en sus primeros Juegos Paralímpicos ya se colgó el oro en esa prueba, además de otros dos bronces.

8. Miguel Ángel Pérez Tello. El granadino fue seguramente un precursor en algo más habitual en la actualidad como es cambiar de deporte y ganar medallas, pero además en Juegos de Verano e Invierno. Ganó cinco metales paralímpicos, tres en esquí nórdico entre 1988 y 1992, y dos en ciclismo, en Barcelona'92 en la prueba de fondo y, oro además, en omnium en Atlanta'96.

9. Guillermo Gracia. El joven nadador extremeño es una referencia en las competiciones para deportistas con síndrome de Down. En los últimos Mundiales VIRTUS de este 2025 ganó un total de 12 medallas, seis a nivel individual y seis en pruebas por equipos.

10. David Casinos. El valenciano está considerado como el mejor lanzador ciego de disco y peso de la historia y su palmarés así lo refrenda, sobre todo después de conseguir la medalla de oro de forma consecutiva en Sydney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012, la tres primeras en peso y la última en disco, donde también fue bronce en Río de Janeiro 2016.