Domenico Rinaldi: "Sabemos dónde vamos a por medalla pero no quiero mojarme"

El director técnico del equipo español de saltos confía en que la mayor dificultad dé resultados en este Europeo

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director técnico del equipo español de saltos, el italiano Domenico Rinaldi, ha asegurado en la previa del Campeonato de Europa de Saltos que arranca este jueves en Antalya (Turquía) que sabe dónde pueden caer las medallas para la delegación que encabeza pero, sin querer mojarse, también matizó que no han podido tener la preparación deseada, con cambio de escenario de entrenamiento incluido, y que están arrancando un equipo joven, de talento, pensando en el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles en 2028.

"Nosotros sabemos cuál es la competición y dónde vamos por la medalla, pero no quiero mojarme ni quemarme. No quiero decir nada. Quiero solo cruzar los dedos porque en un Europeo ganar medalla siempre es difícil. Ganar medalla siempre es difícil. El último Europeo fue un poco más fácil y ganamos medalla. Pero siempre es difícil", asegura en una entrevista a Europa Press.

En ella añade que están trabajando en saltos nuevos de mayor dificultad para ir perfeccionándolos y poder hacer algo "excepcional". "El pensamiento de ganar medalla en este Europeo está, nosotros lo sabemos aunque el nombre nunca te lo diré, pero sí que vamos para ganar medalla", recalcó.

"Siempre vamos con objetivo de medalla, no solo trabajamos para entrenar y competir a alto nivel, es una costumbre mental, los chicos y chicas tienen que ir y competir a alto nivel y competir para ganar medalla. Después, si van y cuesta hacer los saltos nuevos, es tema de planificación. Somos conscientes de que no están interiorizados y automatizados al 100%", aseguró el director técnico de la RFEN.

Van con saltos muy nuevos, apenas probados en alguna cita de la Copa del Mundo, pero van con la seguridad de que se puede mirar alto. "Tenemos un salto nuevo, pero ya en el último periodo, el salto nuevo por lo menos una o dos veces lo hemos hecho a un alto nivel. De siete y medio a ocho. Hay muchos más fallos, pero lo hemos conseguido hacer al nivel de ocho. Entonces, lo que he dicho yo a los chicos es que son capaces de hacerlo", argumentó.

"El campeón, en el momento justo, sabe hacer esto. Entonces, la expectativa que tengo yo, siempre es máxima. Después, al revés, si fallo, no lo sé. Pero la expectativa que tenemos nosotros siempre es máxima. Porque el saltador, por lo menos una vez, ha demostrado saberlo hacer y se puede repetir", ahondó.

En cuanto al equipo, muy joven porque el saltador más veterano apenas tiene 25 años (Carlos Camacho), cree que disponer de tanto talento joven es "motivo de orgullo". "Pero detrás de esto hay un plan, porque nosotros ya estamos trabajando con la cantera desde 11 años, porque quiero que España, al pasar de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, tenga una rueda de saltadores muy joven que sea el futuro de España", valoró.

El equipo español que acude a Antalya está formado por Carlos Camacho como 'veterano' y con varios compañeros del Real Canoe NC, como Rodrigo Cardona, Juan Pablo Cortés o Jorge Rodríguez, además del catalán del CN Barcelona Max Liñán, mientras que las dos saltadoras, ambas también del Canoe, son Valeria Antolino y Ana Carvajal, sin duda dos aspirantes a medalla.

"Ha habido un montón de dificultades, con un montón de saltos nuevos para estar listos para el final de esta temporada. Queremos estar en el selectivo de los Juegos Olímpicos y tener la idea clara de cómo ir a los próximos Juegos Olímpicos. Pero claramente ahora es el momento de interiorizar los saltos nuevos y no hace mucho que los estamos haciendo", explicó Rinaldi sobre la preparación para este Europeo.

Porque esta puesta a punto no fue la deseada por tener que dejar Madrid e ir al CAR de Sant Cugat (Barcelona) por las obras en su piscina de entrenamiento habitual. "Siempre quiero pensar que llegamos bien, ¿no? Pero para un entrenador nunca se llega preparado, nunca se está listo. Hemos tenido algunos problemas con las obras de la piscina en Madrid, no es lo mejor para preparar un Europeo. Pero no importa, entrenamos súper bien", matizó.

Un entrenamiento de alto nivel dirigido por el propio Rinaldi, dos veces olímpico en su etapa como saltador, en un cuerpo técnico de mucho nivel junto a Ramón Antonio Fumadó, entre otros. "Pienso que los chicos y chicas han entendido perfectamente el nivel de equipo de apoyo que tienen y lo están intentando dar todo. Nosotros claramente estamos aquí para esto, estamos aquí para ayudarles a crecer y ellos lo saben", señaló, confiado de que este Europeo les valga como catapulta para futuras competiciones y con esos Juegos de Los Ángeles como gran meta.