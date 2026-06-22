El Dorsia Sailing Team continuará por octava temporada con el apoyo de Clínicas Dorsia

Archivo - De izda a dcha: Cristina Alfaro, Lara Himmes, Martina Rui-Gomes, María Teresa Alonso y Núria Sánchez - DORSIA SAILING TEAM - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Clínicas Dorsia y el Dorsia Sailing Team presentaron este lunes la renovación de su colaboración para la temporada 2026-2027, la octava que unirá a las dos partes, "un hito" para el equipo liderado por la patrona Núria Sánchez y completado por María Teresa Alonso, Lara Himmes, Cristina Alfaro, Martina Rui-Gómez, Marga Perelló y Juanma Barrionuevo.

Bajo el lema 'Queremos Hacer Historia-Seguimos Haciendo Historia', el equipo afronta este desafío como una oportunidad para reforzar la visibilidad del deporte femenino en la alta competición y consolidar un modelo deportivo basado en la igualdad, la excelencia y la continuidad de un proyecto, cuyo palmarés reúne múltiples títulos nacionales e internacionales, incluyendo campeonatos de España, la Copa del Rey de Vela, la Palma Vela, la International Women's Cup o el bronce mundial en 2025 en la clase J80.

Además, la temporada 2026 marcará también una evolución en la identidad visual del equipo, con el estreno por parte de su tripulación de nuevas equipaciones de competición desarrolladas para alto rendimiento, mientras que el barco incorpora asimismo una renovación integral de su imagen en el casco, velas y el 'spinnaker'.

"Este es un pedazo de equipo y es un honor para Dorsia seguir a su lado. Son ya ocho temporadas y quiero recordar que esto muestra compromiso y confianza porque compartimos valores. Son una muestra de superación y de ganas de trabajar en equipo", aseguró la directora de Marketing de WM Clinics (Clínicas Dorsia y Clínicas Origen), Fadela Hamza, en un acto celebrado este lunes en Madrid.

Para Núria Sánchez, "lo más importante es la continuidad y es lo que más cuesta". "El hito es estar aquí después de ochos años, no existen muchos proyectos que puedan decir lo mismo. Somos un proyecto deportivo al que, por suerte, nos han salido las cosas bien, pero que además tiene un mensaje de cara a la sociedad y unos valores", apuntó, aclarando que "la continuidad es mantenerte en el tiempo para que vaya a mejor".

Sánchez recalcó que una de las principales cuestiones es que el equipo lo forman "diferentes generaciones" de regatistas y que hacen una "apuesta por igualdad". "Cada vez hay más mujeres en los pantalanes y eso es muy importante. Hace dos años que hombres con grandes proyectos y que son referentes se están sumando al nuestro, y no al revés", advirtió.

"Hay un retorno no sólo en lo económico, también está en los valores, no hay que ser un Nadal o un Alcaraz para llegar a la gente más cercana", afirmó la patrona del equipo, que resaltó que dentro del barco "lo más importante es el respeto que hay que tener" y que "tener buena relación entre todas hace que todo fluya, porque en el agua existen tensiones". "Hay una voz que gestiona, pero llega un punto en el que todas sabemos lo que tenemos que hacer", añadió al respecto sobre su papel.

Por su parte, María Teresa Alonso indicó que todas las que forman parte del proyecto les gusta "mucho navegar" y que mantienen la ambición pese a sus numerosas victorias porque tratan de ver "cuántas veces puedes hacerlo" y de cara regata o competición "siempre aprendes". "La vela es un deporte superbonito, tengo la suerte de haber encajado, sirve para desconectar y una liberación", remarcó.

"Yo soy nueva en esta clase. Es una oportunidad y es un barco que he probado tres o cuatro veces y me ha encantado", explicó Cristina Alfaro, que destacó la coordinación en el barco como "fundamental", mientras que la más joven, Martina Rui-Gómez, de 15 años, recordó que navega desde "los once años" y que hizo su primera Copa del Rey junto a Nuria Sánchez. "Ellas son un poco como mis amigas, esta es una oportunidad que casi nadie de mi edad tiene", confesó.

Finalmente, Lara Himmes subrayó que sólo puede participar en "regatas sueltas" con el Dorsia Sailing Team porque compagina este proyecto con su campaña olímpica en la clase Ilca 6 de cara a los Juegos de Los Ángeles de 2028 y "es difícil".