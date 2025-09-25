El dos sin timonel de Jaime Canalejo y Javier García roza la medalla en la final del Mundial de Remo

Remo.- Jaime Canalejo y Javier García, en dos sin timonel, lucharán por las medallas en el Mundial de Remo - FER

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dos sin timonel de los andaluces Jaime Canalejo y Javier García se tuvo que conformar con una meritoria cuarta posición en la final de los Campeonatos del Mundo de Remo que se están disputando en Shanghái (China) hasta este domingo, mientras que el doble scull masculino del gallego Rodrigo Conde y el catalán Aleix García avanzó a la final y peleará por las preseas.

Los actuales medallistas de bronce europeos y quintos clasificados en los Juegos Olímpicos de París no han podido reeditar la plata conquistada en el Mundial del año 2022 en Belgrado (Serbia). Con un fuerte viento en contra en el Shanghai Water Sports Centre, que obligó a la organización a asignar las calles laterales a los mejores tiempos en semifinales en detrimento de las centrales, los españoles culminaron su participación en la cita mundialista sin el premio de la medalla.

Se colocaron entre los cuatro mejores botes en el primer paso intermedio (500 metros). Los españoles, que habían ganado su eliminatoria y fueron segundos, mantuvieron la cuarta plaza al paso por el ecuador de los 2.000 metros. Y finalmente, la dupla andaluza cruzó la línea de meta a siete segundos del podio, con un crono de 6:50.17.

Previamente, la quinta jornada del Campeonato del Mundo se inició con la puesta en escena del segundo de los botes paralímpicos españoles en las series de doble scull mixto PR3. La tripulación formada por el sevillano Daniel Díaz y la catalana Josefa Benítez logró la clasificación para las semifinales de este viernes.

Minutos después volvió a escena el doble scull masculino del gallego Rodrigo Conde y el catalán Aleix García, que no fallaron y avanzaron a la final mundialista tras ser terceros en su serie. Los españoles, que en 2022 ya se colgaron la plata en el Mundial y el pasado año fueron quintos en los Juegos de París, controlaron en todo momento su billete para la Final A.

Por último, la participación española del día se completó en la Final B de cuatro scull masculino, en la que los catalanes Igor Teixidor y Jordi Jofre, el sevillano Gonzalo García y el gallego Caetano Horta acabaron segundos, un puesto que les otorga la octava posición absoluta en el Campeonato del Mundo.