Eliud Kipchoge gana el maratón de Melbourne a los 41 años y con récord de la prueba

Eliud Kipchoge en Melbourne - Ye Myo Khant / Zuma Press / Europa Press

MELBOURNE, 11 Oct. (dpa/EP) -

El keniano Eliud Kipchoge, dos veces campeón olímpico de maratón, ha ganado este domingo el maratón de Melbourne (Australia) a sus 41 años, estableciendo además un nuevo récord de la prueba.

El antiguo plusmarquista mundial cruzó la línea de meta en dos horas, nueve minutos y 10 segundos. El anterior récord de la carrera era de 2:09.12, establecido por su compatriota Timothy Kiplagat Ronoh en 2022.

Kipchoge podría haber terminado aún más rápido, pero redujo el ritmo para saludar a los aficionados que se encontraban en el Melbourne Cricket Ground, donde se disputó la última media vuelta.

"Nunca había visto un público así. Melbourne es, sin duda, una ciudad muy, muy deportiva. Creo que mi cuerpo sigue en plena forma, sigue siendo capaz de competir con la nueva generación. El atleta de más edad sigue compitiendo, pero estoy feliz de correr junto a la Generación Z", señaló tras la carrera.

Los australianos Thomas Do Canto y Reece Edwards completaron el podio. La neozelandesa Camille French ganó la carrera femenina, por delante de la australiana Sinead Diver y la irlandesa Nichola Sheridan.

El maratón de Melbourne fue la tercera parada del Eliud Kipchoge World Tour, en el que Kipchoge está compitiendo en siete maratones repartidos por los siete continentes a lo largo de dos años. Espera completar el reto en la Antártida.