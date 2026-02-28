Emma Aicher gana el supergigante del Àliga y se coloca tercera en la clasificación - FIS / ACTION PRESS / JOSEF MARIA GARCIA

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La joven esquiadora alemana Emma Aicher se ha llevado la victoria en la primera prueba de Supergigante (SG) de la Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, reprogramada en la pista Àliga tras la cancelación de la de Zauchensee (Austria).

Con un tiempo de 1:26.72, Aicher, de 21 años, ha sumado su quinto triunfo en Copa del Mundo, el tercero en SG. La segunda posición ha sido para la neozelandesa Alice Robinson (+0.88) y el bronce se lo ha llevado la austriaca Corinne Suter (+0.98), ganadora del Descenso (DH) de este viernes.

La primera clasificada de la disciplina, la italiana Sofia Goggia, ha podido mantener el liderato a pesar de finalizar en sexta posición. "He hecho una carrera sólida, pero no he podido ser lo suficientemente rápida en la parte central", dijo.

Emma Aicher escaló cuatro posiciones en la clasificación de SG hasta situarse en el tercer lugar. "Trabajas toda la vida para estar a este nivel, y es bonito ver que ha valido la pena y que puedes llegar a lo más alto", comentó la alemana, destacando la buena acogida en Andorra y el gran estado de la nieve de Àliga.

De cara al supergigante de este domingo, última jornada de la Copa del Mundo femenina de Grandvalira, Sofia Goggia y Alice Robinson, que actualmente son primera y segunda en la clasificación con 320 y 300 puntos respectivamente, podrían tener un emocionante cara a cara por el liderato de la disciplina.