Emma García y Pau Ribes debutan en el Dúo Mixto Técnico del Mundial a medio punto del podio

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dúo español compuesto por Emma García y Pau Ribes han debutado este sábado en el Mundial de natación de Budapest en cuarta posición, tras disputar la ronda preliminar del Dúo Mixto Técnico, quedándose a medio punto del podio que intentarán conseguir este lunes en la final.

Tras la ausencia de Rusia, castigada de las competiciones internacionales por la invasión a Ucrania, Emma García y Pau Ribes salieron en la ronda preliminar en busca de la sorpresa tras la favorita Italia, que postuló al oro con sus 88.5734 puntos.

Sin embargo, la pareja española se colocó en cuarta posición, con 84.3709 puntos, a poco menos de medio punto de los gigantes asiáticos Japón y China. La pareja china Yiyao Zhang y Hayou Shi completaron el podio, junto a la japonesa Tomoka Sato y Yotaro Sako, con 85,8086 puntos.

Los campeones de la ronda preliminar fueron los italianos con una ronda muy limpia del experimentado Giordio Minissini y su 'pareja de baile' Lucrezia Ruggiero, los favoritos para alzarse con el oro este lunes. Emma y Pau demostraron oficio, dejando lejos a potencias como Estados Unidos. De este modo, la pareja española tratará de superar a Japón y China en la final, sus rivales directos por las medallas.

"Muy contentos desde el minuto cero. Durante toda la coreografía me he sentido muy compenetrado con Emma. Luego hemos visto cuatro cositas al final que repasaremos en el vídeo, pero a nivel de fuerza y de sincronización, un gran paso. Si cuadramos y mejoramos la última parte del ejercicio, no descartamos nada", dijo Pau Ribes después de conseguir la cuarta posición, quien afirmó junto a su compañera que el objetivo es "pasar a China en la final".

Por su parte, Emma García reconoció que los estímulos de competir en el Mundial son distintos a los de otras competiciones. "Tenemos mucha confianza con esta coreografía (Hansel y Gretel), la hemos nadado muchas veces y estamos muy cómodos. Daremos todo otra vez para terminar de recuperar las décimas que nos sacan las rivales chinas", sentenció la nadadora.