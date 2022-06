Mayu Fujiki: "Si lo hacemos lo mejor posible podemos acercarnos a la medalla en Budapest"

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de natación artística, Mayu Fujiki, se mostró "optimista" de cara al Mundial que comienza este viernes en Budapest y aseguró que si lo hacen "lo mejor posible" podrán acercarse "a la medalla" en la capital húngara.

"Estamos muy preparadas, tenemos muchas ganas de competir porque siempre después de los Juegos Olímpicos todos los países cambian un poco de generación y hay que empezar de cero, pero en nuestro caso estamos todas menos una y estamos unidas. Tenemos el equipo hecho y tenemos la esperanza de competir en Budapest", dijo Fujiki en declaraciones a Europa Press.

"Este Mundial será un poco diferente en el sentido de que en sincronizada siempre tenemos ranking, pero ahora no estará Rusia y también hay otros países con generación cambiada, y no mucha gente ha competido hasta ahora, y no sabemos mucho del resto de rivales. Entonces lo que podemos hacer es focalizarnos en nosotros y ser las mejores posibles en Budapest", añadió al respecto.

Además, la seleccionadora española dejó claro que competirán con un segundo grupo. Si están lo más arriba posible quizá tengan opciones de pisar el podio. "Estamos en el segundo grupo con Japón, Italia y Canadá", reconoció Fujiki.

"Como entrenadora no veo muy diferente entrenar para Tokio durante cinco años, que ahora, pero sí han cambiado algunas cosas. Por aquel entonces algunas nadadoras todavía tenían que ir al instituto. Y ya ha cambiado la manera de entrenar, nos hemos acercado al nivel que estableció Ona Carbonell", indicó.

"Estamos nadando con más confianza y veo este progreso porque tengo esperanzas de cara a París. De aquí a 2024 no habrá cambios -aunque nunca sabemos lo que va a pasar- pero en 'sincro' son siete personas nadando a la vez y cuantos más años estemos sincronizadas, mejor. Si podemos será una ventaja para París", sentenció.

Fujiki tiene claro que "en este año" quieren "ver qué pueden hacer". "Si lo hacemos lo mejor posible podemos acercarnos a la medalla en Budapest", añadió antes de referirse al dúo mixto de Emma García y Pau Ribes, que debuta este sábado. "Sin Rusia y aunque esté Italia fuerte, Japón tiene un chico joven y está mejorando mucho, también Colombia, pero nuestro dúo tiene mucha experiencia. Se conocen mucho entre ellos y eso da ventaja para luchar por medallas".

Por último, la seleccionadora española de natación artística fue preguntada por la solista: Iris Tió. "Veo como entrenadora una cosa muy buena que tiene España. Aquí siempre hemos tenido una solista muy conocida: Gemma Mengual, Ona Carbonell... y cuando Iris empezó siempre recibió su ayuda. Ona tiene el suelo de ver que Iris sea campeona, la apoya muchísimo", agregó.

"¿Mi sueño en Budapest? Yo quiero, como entrenadora, que hagamos el ejercicio, lo demos todo y ellas estén contentas y felices escuchando las puntuaciones. La mejor forma de enseñar nuestro trabajo", finalizó la técnica japonesa.