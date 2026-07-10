Emmanuel Wanyonyi establece en Mónaco el nuevo récord mundial de los 1.000 metros

Archivo - Emmanuel Wanyonyi, después de una carrera. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta keniano Emmanuel Wanyonyi ha establecido este viernes en 2:11.83 el nuevo récord mundial de los 1.000 metros lisos durante la prueba de la Wanda Diamond League celebrada en Mónaco, rebajando en 0.13 segundos la plusmarca que tenía su compatriota Noah Ngeny desde 1999.

En el Meeting Herculis EBS, décima parada de esta Liga de Diamante, Wanyonyi siguió a las liebres y los primeros 400 metros se cubrieron a ritmo de récord del mundo en 50.95, como estaba previsto. "La segunda liebre llegó a los 800 metros en 1:45.11 antes de que Wanyonyi tomara el relevo y se lanzara hacia la meta", detalló World Athletics en una nota.

Incluso fue seguido de cerca por el británico Jake Wightman, campeón mundial en 2022 de 1.500 metros. Wanyonyi llegó a la línea de meta en 2:11.83, Wightman acabó en 2:12.77 para ser el quinto mejor de todos los tiempos y el argelino Djamel Sedjati, medallista mundial y olímpico, fue tercero con 2:13.94, mientras que los seis primeros bajaron de 2:15.