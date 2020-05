Equipos de leyenda: los All Blacks, una máquina de ganar con un ritual único

Los All Blacks en plena haka

Los All Blacks en plena haka - FPA - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La selección de rugby de Nueva Zelanda, más conocida como los 'All Blacks' debido a su uniforme completamente negro, son uno de los equipos más imperiales en la historia del deporte, un rival con aura de invencible a cuyo talento suma la 'haka', una danza ancestral de guerra que baila antes de los partidos para empezar a declinar la balanza de su lado antes del pitido inicial.

LOS ORÍGENES: La primera selección neozelandesa, llamada Nueva Zelanda Nativa, empezó a jugar en 1884 e integró la danza a su ritual en 1888, cuando representó por primera vez la 'haka' conocida como 'Ka Mate Ka Mate', cuya composición data de 1820 y desgrana una antigua leyenda maorí. 200 años después, esta danza se mantiene como lo más simbólico de los 'All Blacks'.

Sin embargo, no fue hasta 1905 cuando el equipo adoptó su característica equipación, estrictamente negra más allá de la hoja de helecho plateado que adorna su camiseta como homenaje a la planta representativa de un país que no llega a los 5 millones de habitantes y donde los 'All Blacks' son el orgullo nacional.

NÚMEROS DE LEYENDA: Nueva Zelanda es la única selección mundial de rugby que tiene récord positivo contra todas las demás del planeta. Hasta la fecha,ha disputado 591 partidos con un balance de 457 victorias, 21 empates y 113 derrotas (77 por ciento de victorias), 16.414 puntos a favor y 7.667 en contra.

Su historial no tiene parangón contra las otras grandes selecciones del rugby mundial: 115 victorias en 166 partidos contra Australia; 59 en 99 contra Suráfrica; 33 en 42 contra Inglaterra; 48 en 61 contra Francia; 32 en 35 contra Gales; 28 en 29 contra Argentina; e incluso 2 en 3 duelos contra una selección del resto del mundo disputados en 1992.

EL MUNDO DESCUBRE A LOS 'ALL BLACKS' Y A JONAH LOMU: A pesar de tantas décadas de dominio, la selección oceánica no alcanzó su actual notoriedad global hasta que el rugby se profesionalizó en los años ochenta. Ganó el primer Mundial de la historia disputado en 1987 y se convirtió en la primera selección que ganó en tres ocasiones la Copa Webb Ellis, las dos últimas en 2011 y 2015.

En los años noventa contó con su jugador más significativo, Jonah Lomu, cuyo espectacular poderío físico trascendió los límites del rugby y le convirtió en la primera estrella global del deporte. Tras sufrir un trasplante de riñón en 2004, falleció en noviembre de 2015 en su localidad natal de Auckland.

UNA NUEVA HAKA PARA EL SIGLO XXI: En 2005, antes de un partido contra Suráfrica, los 'All Blacks' estrenaron una nueva 'haka' llamada 'Kapa O Pango' ('Equipo de negro'), la segunda danza de su historia un siglo después de adoptar la primera. Fue escrita por Derek Lardelli, un experto en la cultura maorí que redactó una letra más acorde con los tiempos actuales para celebrar la tierra de Nueva Zelanda, el helecho plateado y sus guerreros vestidos de negro.

Lejos de reemplazar a 'Ka Mate Ka Mate', esta nueva 'haka' se integró al acervo del equipo y ahora pueden interpretar cualquiera de las dos antes de los partidos, momento que aprovechan para intimidar a su rival con gritos, duros golpes contra sus propios cuerpos y gestos intimidatorios con el rostro. Un ritual especial para un equipo especial.