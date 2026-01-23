La Escola Llibertat Badalona representará a España en el NFL Flag International Championships de febrero

Jugadoras y jugadores del equipo de flag football Sub-13 de la Escola Llibertat Badalona - NFL MEDIA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Escola Llibertat de Badalona (Barcelona) representará a España en el NFL Flag International Championships, una competición mixta Sub-13 de flag football, nuevo deporte olímpico en los Juegos de Los Angeles del año 2028.

Este campeonato estará enmarcado en los Pro Bowl Games que acogerá San Francisco (Estados Unidos) del 1 al 3 de febrero y contará con jóvenes deportistas de 14 países que competirá bajo el nuevo formato de la International NFL Flag Championships, que se estrena durante la semana de la Super Bowl LX que se celebrará el 8 de febrero en el Levi Stadium de la ciudad californiana.

Equipos de jugadores y jugadoras Sub-13 mostrarán su talento, crearán vínculos con compañeros de todo el mundo y vivirán de primera mano la emoción de los Pro Bowl Games 2026. Los dos primeros días de competición se celebrarán en Laney College, antes de que las finales se trasladen al NFL Experience en el Moscone Centre de San Francisco.

"Estamos muy ilusionados por estrenar el formato actualizado del NFL Flag International Championships en los Pro Bowl Games de esta temporada, que ahora se celebran durante la semana de la Super Bowl LX", señaló Afia Law, responsable internacional de desarrollo de flag football.

La directiva apuntó que "jóvenes deportistas de todo el mundo podrán comprobar hasta dónde puede llevarles este deporte, desde la base hasta el más alto nivel, especialmente tras la reciente inclusión del flag football en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028". "Estamos deseando ver a estos chicos y chicas tan talentosos representar a sus países y mostrar sus habilidades mientras el deporte continúa su increíble crecimiento a nivel mundial", añadió.

El NFL Flag International Championships contará con equipos masculinos y femeninos en la categoría Sub-13 procedentes de cinco continentes, incluidos Australia, Austria, Brasil, Canadá, China, España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Japón, México, Nueva Zelanda y Panamá. La Escola Llibertat Badalona será la representante del flag football español.

El flag football es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, con 20 millones de jugadores en 100 países, siendo mujeres y niñas quienes más ráido impulsan dicho desarrollo. El deporte formará parte del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 gracias al impulso de la Federación Internacional de Flag Football (IFAF) y el apoyo de la NFL. La lista completa