España acaba tercera en el Gran Premio de Sídney de SailGP

El equipo español de SailGP junto al equipo británico en el Gran Premio de Sídney - BRETT PHIBBS | SAILGP

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP ha accedido a la final del Gran Premio de Sídney, tercera cita del Mundial de SailGP, y ha terminado tercero la cita australiana, un resultado que le permite subir a la quinta plaza del campeonato, a cuatro puntos del podio.

Los 'Gallos', que no pudieron disputar en Perth la primera cita del año por roturas en el casco y en el foil y que terminaron terceros en Auckland, fueron el equipo más fuerte durante todo el fin de semana pero no pudieron completar su faena en la carrera definitiva, aunque sumaron ocho puntos más en la clasificación general del campeonato para situarse en el 'Top 5'.

En una jornada marcada por la falta de viento, el equipo pilotado por Diego Botín arrancó bien posicionado la primera prueba del día, evitando el tráfico y logrando terminar en el segundo puesto. En la segunda, sorprendió con una gran remontada desde la undécima plaza, ganando hasta siete posiciones al paso por una de las boyas; con ello, España se aseguró su presencia en la final del evento a falta de la última carrera de flota, en la que se limitó a controlar.

En su segunda final de la temporada, frente a Estados Unidos y Gran Bretaña -con Australia fuera-, el norteamericano Taylor Canfield dio la sorpresa y se impuso con claridad en la prueba definitiva, de nuevo marcada por la escasez de viento. El Spain SailGP Team buscó una salida lanzada desde atrás para tratar de superar a sus contrincantes, pero no le salió bien y tuvo que conformarse con el tercer puesto.

"Es duro perder dos finales seguidas, pero también tenemos que mirar las cosas con perspectiva. Estamos compitiendo bien, disputando finales, ganando confianza. Es un buen comienzo de temporada después de lo ocurrido en Perth", señaló Diego Botín al final de la competición.

Ahora, España es quinta en la clasificación general con 16 puntos, a cuatro del tercer y el cuarto clasificados, Estados Unidos y la Francia de Quentin Delapierre, a la que la organización ha otorgado cinco puntos en este Gran Premio, al no poder disputarlo como consecuencia de su involuntaria colisión con Nueva Zelanda hace un par de semanas. La competición se reanudará los días 11 y 12 de abril en Río de Janeiro, antes de continuar por el continente americano con los Grandes Premios de Bermudas, Nueva York y Halifax.