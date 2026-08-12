España acude con once gimnastas en busca de brillar en el Europeo de Gimnasia Artística

Archivo - La gimnasta española Alba Petisco durante los Europeos de Gimnasia Artística de 2025 - Filippo Tomasi / LiveMedia / DPP / AFP7 / Europa P

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española de gimnasia artística acude con once gimnastas al Campeonato de Europa que acoge la croata Zagreb desde este jueves al domino 23 de agosto, una cita donde intentará brillar en el inicio del camino hacia Los Ángeles 2028.

Alba Petisco, Marina Escudero, Carlota Armenta, Aitana Pacheco y Laia Font, en una competición femenina que se desarrollará entre el 13 y el 19 de agosto, y Ray Zapata, Joel Plata, Nicolau Mir, Ignacio Yockers, Unai Baigorri y Pau Jiménez, en la masculina que será entre el 19 y el 23, serán los elegidos para buscar estar lo más cerca posible de los metales.

De todos ellos, sobresalen Petisco, que el año pasado consiguió dos medallas en el Europeo de Leipzig (Alemania), una plata en el concurso general y un bronce en suelo, y un Zapata al que se le ha resistido el podio en las citas continentales. Además, otro experimentado como Plata también sabe lo que es ser medallista europeo ya que fue bronce en barra en 2022.

Además, este campeonato en la capital croata es importante también de cara al proceso clasificatorio para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Los Ángeles (Estados Unidos) en 2028 ya que es clasificatorio para el Mundial de Rotérdam (Países Bajos) del próximo mes de octubre donde se repartirán las primeras plazas.