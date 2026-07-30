España brilla en el cierre del FreeFly-Slalom con Suardiaz y De Arce entre las mejores - FUERTEVENTURA WORLD CUP

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FreeFly-Slalom puso este jueves el cierre deportivo al 38º Campeonato del Mundo de Windsurfing & Wingfoil de Fuerteventura, una espectacular jornada en Sotavento que concluyó con los títulos mundiales de la francesa Kylie Belloeuvre y el italiano Francesco Cappuzzo, después de unas Super Finales en las que la representación española tuvo especial protagonismo en la categoría femenina.

Nia Suardiaz llegó a la fase decisiva después de dominar tres de las cuatro eliminatorias disputadas. La deportista criada en Tarifa ganó la E1, la E2 y la E4, fue segunda en la E3 y se impuso además en sus cuatro mangas clasificatorias, pero se quedó a una victoria de revalidar su título de campeona mundial de FreeFly-Slalom.

Mientras, Mar De Arce completó una de las actuaciones españolas más constantes de la competición. La catalana terminó tercera en las finales de la E1, la E2 y la E3. En la tercera eliminatoria ganó además su manga clasificatoria por delante de la francesa Enoha Laurent y la neerlandesa Bowien Van Der Linden.

De Arce aseguró una doble representación española en la manga que decidió el título, tercera en el podio. Mientras, Sofia Ginzinger fue de menos a más durante las cuatro eliminatorias hasta rozar la Super Final. En la E4 protagonizó junto a Suardiaz y De Arce un pleno español en la manga clasificatoria.

Por otro lado, Jeremy Rodríguez, Leo Zabell y Alberto Citzia dejaron los mejores resultados masculinos para España, aunque no pudieron alcanzar la lucha por la victoria final. Rodríguez alcanzó la final principal de la E3 tras terminar tercero en su manga clasificatoria, para acabar después en octava posición.

Zabell consiguió igualmente clasificarse para la final de la E3. El español terminó séptimo, por delante del de Las Palmas, después de haber ocupado la quinta plaza en su serie inicial. Además, Citzia, representante de Corralejo (Fuerteventura), alcanzó la final principal de la E1 tras ser cuarto en su manga.

Para ser campeón, el italiano Francesco Cappuzzo completó un doblete decisivo al ganar la primera final por delante del francés Bastien Escofet, obligando a una segunda manga donde también se impuso para conquistar la prueba de Fuerteventura y proclamarse campeón mundial de FreeFly-Slalom, donde este sábado tendrá lugar la ceremonia de clausura y la entrega de trofeos.