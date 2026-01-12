España cae en los últimos segundos ante la anfitriona Serbia en el Europeo

Archivo - Marc Larumbe - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de waterpolo ha caído este lunes ante Serbia (11-12) en la segunda jornada del Campeonato de Europa, que se celebra en Belgrado y en el que defiende el título continental, un partido en el que los de David Martín llegaron con un gol de ventaja al último minuto antes de sufrir la remontada de la vigente campeona olímpica.

En el arranque del duelo en el Stark Arena, España resistió las dos primeras inferioridades tras la expulsión de Pol Daura en los primeros segundos. Además, supo aprovechar la primera superioridad de la que dispuso con Alberto Munárriz inaugurando el marcador. El navarro incrementó la cuenta poco después (2-0).

Sin embargo, la anfitriona consiguió darle la vuelta al marcador, equilibrando la contienda gracias a los tantos de Milos Cuk y de Strahinja Rasovic, este último de penalti (2-2), y con Vasilije Martinovic. Munarriz, a falta de tres minutos para el final del primer cuarto, rompió la sangría firmando su tercer gol.

Ya en el segundo cuarto, Serbia volvió a adelantarse, y aunque Roger Tahull estableció de nuevo el empate, la vigente campeona olímpica consiguió una renta de dos goles que la defensora del título europeo solo pudo minimizar, por mediación de Marc Larumbe, antes de llegar al descanso (5-6).

Un parcial de 1-3 hizo despegar a la selección serbia en la reanudación (3-6); Alex Bustos anotó para mantener la esperanza española, todo en un cuarto en el que los de David Martín solo consiguieron aprovechar dos de las seis superioridades de las que dispusieron.

La exclusión de Dusan Mandic en el cuarto definitivo permitió a España acercarse con un tanto de Munarriz (8-9). Un penalti anotado por los balcánicos y un palo ponían de nuevo cuesta arriba el choque, pero Biel Gomila y Unai Biel lograron igualar el partido a tres minutos del final (10-10). El propio Biel sellaba la remontada (11-10) con 2:35 por delante.

Serbia respondía a 58 segundos con el empate, y en su último ataque se llevaba el triunfo gracias a Viktor Rasovic, aunque España estrelló un balón en el larguero en los últimos segundos. España vivirá este miércoles (15.15 horas) su tercer encuentro del grupo, en el que se medirá con Países Bajos en busca de una victoria que le permita pasar a la siguiente fase como segunda.