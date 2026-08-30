España cierra el Mundial de Remo con el quinto puesto del doble scull mixto

El doble scull mixto de Iria Jarama y Caetano Horta durante la final del Mundial 2026 - BALINT CZUCZ

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

España cerró este domingo su participación en los Campeonatos del Mundo que se disputaron en Amsterdam (Países Bajos) sin poder sumar ninguna medalla después del quinto puesto del doble scull mixto formado por Iria Jarama y Caetano Horta.

El tándem gallego se metió el sábado en las semifinales con el cuarto mejor tiempo y se clasificaron este domingo para la final al finalizar segundos tras una brillante remontada. Sin embargo, en la pelea por las medallas de hora después no pudieron tener opciones.

Así, Jarama y Horta marchaban ya quintos al pasado por el primer 500 y sexta en el kilómetro siguiente, apretando al final para mejorar una posición con un tiempo de 6:27.41, cerca del cuarto lugar, pero lejos del podio que encabezó Países Bajos (6:15.80); por delante de Irlanda (6.22.34) y Estados Unidos (6:22.75).