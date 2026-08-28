Rodrigo Conde y Caetano Horta quedan cuartos en el doble scull del Mundial de remo

Archivo - Rodrigo Conde y Caetano Horta, durante una competición. - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Rodrigo Conde y Caetano Horta han acabado este viernes en el cuarto puesto de la final A del doble scull en el Campeonato del Mundo absoluto y paralímpico de remo, que se está disputando en Ámsterdam (Países Bajos), y sus compatriotas Jaime Canalejo y Javier García han ocupado el quinto lugar en la final A de dos sin timonel.

En una jornada marcada por la meteorología, con el tradicional viento del campo de regatas en el lago Bosbaan y tormenta eléctrica posterior, el programa inicial se paró más de una hora y luego la lluvia condicionó las primeras posibilidades españolas de podio durante en este Mundial.

En la final A de dos sin timonel masculino, los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García lograron esa quinta posición con un tiempo de 6:25.98, para quedarse a algo más de seis segundos de los metales en una prueba dominada desde el inicio por los grandes favoritos y defensores del título, los neozelandeses Oliver Welch y Ben Taylor (6:16.62).

Después, el doble scull de los gallegos Rodrigo Conde y Caetano Horta luchó por el bronce hasta los últimos metros de una regata ganada con autoridad por los anfitriones Melvin Twellaar y Simon van Dorp (6:04.42) por delante de los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov (6:07.58).

El bronce no tuvo dueño hasta la meta debido a una clavada de los británicos Matt Haywood y Josh Knight antes del paso por el 1.500. Eso metió más en la lucha a los belgas Aaron Andries y Tibo Vyvey, quienes acabaron en 6:09.74, mientras que Conde y Horta terminaron en 6:10.84.

Por otra parte, el catalán Aleix García no pudo pasar de la quinta posición (7:02.79) en su manga de los cuartos de final en el skiff masculino, un mal resultado que le relegó a disputar la final D.

Además, la final B del doble scull mixto PR3 paralímpico tuvo triunfo (8:01.82) del también catalán Mario Serrano y la asturiana Verónica Rodríguez, sellando así el séptimo lugar en la clasificación general.

Por último, el skiff PR1 del alicantino Javier García fue de menos a más en las semifinales hasta ocupar un puesto entre los tres mejores de su manga (9:15.29) y acceder así a la pelea definitiva por los metales.