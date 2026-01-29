España se clasifica con goleada a Rumanía (4-22)

Archivo - Paula Crespí en un partido de la selección española femenina de waterpolo - Europa Press/Contacto/Wang Yuguo - Archivo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de waterpolo ha ganado este jueves a Rumanía (4-22) con autoridad y una superioridad completa para, en su tercer y último duelo del Grupo B de la Fase Preliminar del Europeo, que se celebra en Funchal (Portugal), conseguir el billete para la siguiente fase y seguir ganando confianza antes de tener que enfrentarse a Países Bajos e Israel.

España deja atrás la Fase Preliminar con dos victorias consecutivas, ambas con goleada, ante las anfitrionas de Portugal y esta vez contra Rumanía, pero la derrota inicial contra Hungría por 9-7 hará que las jugadoras de Jordi Valls pasen a la 'Main Round' con una derrota que podría perjudicarles de cara al cruce de semifinales.

Antes deberán jugar contra Israel, con aparente superioridad, y ante las siempre peligrosas jugadoras de Países Bajos, a menudo una 'bestia negra' para España. Pero el buen juego mostrado ante Portugal y Rumanía debe hacer coger fuerzas a las españolas, que ante las rumanas no titubearon un ápice y ganaron los cuatro periodos lideradas por los 5 goles, sin fallo alguno, de la joven Queralt Anton.

Y es que el seleccionador, Jordi Valls, tiró de rotaciones para dar minutos a jugadoras jóvenes y con menos minutos en duelos clave. Y le salió a la perfección la elección, con un 1-7 en el primer cuarto que dio barra libre para llegar al descanso con un resultado ya abrumador de 2-11, marcador que por casualidad se repitió en la segunda parte hasta el 4-22 final.

Más allá del 5/5 que logró la catalana Anton, también destacó Paula Crespí con 4 goles o Elena Ruiz, Carlota Peñalver y Mireia Guiral, ambas con tres tantos en su haber. Además, las hermanas Martina y Mariona Terré fueron un seguro en la portería, con dos goles encajados por cada una.

"Estamos enfocados ya en la siguiente fase del Europeo, seguimos trabajando en diferentes aspectos, hemos podido aprovechar para dar minutos y equilibrar minutos de juego en este partido y enfocados ya en la siguiente fase de este europeo contra Israel y Países Bajos", avisó Valls en declaraciones facilitadas por la RFEN tras el partido.