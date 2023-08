España encaja otra 'manita' de Bélgica y se queda sin semifinales en el Europeo femenino de hockey hierba

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre hierba perdió este martes por 0-5 ante la de Bélgica durante la tercera jornada del Campeonato de Europa en categoría absoluta, que se está disputando en Mönchengladbach (Alemania), y se quedó así fuera de las semifinales.

Después de cosechar su segunda derrota en tres partidos, ambas con sendas 'manitas', las pupilas de Adrian Lock acabaron terceras del Grupo A. El 5-1 encajado en su debut contra Países Bajos tuvo continuidad con una victoria por 2-0 a Italia, pero perder ante las belgas truncó sus posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

En el Hockeypark de Mönchengladbach, comenzó Bélgica con las ideas claras y un juego muy ofensivo, pisando área española y ya en el minuto 3 provocó un penalti-córner que Stephanie Vanden Borre transformó en el primer gol. Al minuto siguiente, el equipo de Raoul Ehren provocó el segundo penalti-córner, con un disparo a la madera; y, antes del minuto 5, nueva ocasión que María de los Ángeles Ruiz salvó con acierto.

Las 'RedSticks' se veían superadas, pero desde esa acción de su portera empezaron a superar la presión rival. Llegaron al área en una rápida contra, provocando un primer penalti-córner que Elena Sotgiu, completamente estirada en el campo, desvió con su bastón. El equipo de Lock empezó a encontrar su juego y a conectar entre todas sus jugadoras para pisar campo contrario, mientras que Bélgica buscaba rápidas combinaciones para llegar a la línea de 22. Tuvo que intervenir con una buena parada la portera española tras un nuevo penalti-córner a falta de tres minutos para acabar el primer cuarto.

En el segundo periodo, la selección española no pasó tantos apuros en defensa. Intentó construir en ataque, pero no siempre superaba el despliegue belga y faltaba precisión en los pases. En los últimos minutos, España tomó la iniciativa moviendo la bola con mayor rapidez y encontrándose más cómoda. A falta de 14 segundos para finalizar el cuarto, penalti-córner a favor que Xantal Giné no pudo transformar.

La segunda parte no tuvo el inicio soñado para las 'RedSticks'. Una pérdida en campo propio provocó un ataque vertical que Charlotte Nglebert culminó con un revés cruzado inalcanzable para la portera española, que tras el descanso fue Clara Pérez. Otra pérdida también en campo propio provocó un nuevo penalti-córner en contra, pero Clara Pérez intervino con acierto. En el minuto 41 se produjo la mejor jugada de España, con un pase de Sara Barrios que dejó a Belén Iglesias sola ante Sotgiu; sin embargo, la delantera española no acertó en su tiro.

Nuevo jarro de agua fría para las españolas al inicio del último cuarto, pues tras solo minuto y medio Justin Rasir 'pinchó' delante de Clara Pérez para anotar el tercero. A pesar de que la remontada se presumía difícil, las pupilas de Lock no bajaron los brazos y Alejandra Torres-Quevedo tuvo la oportunidad de inaugurar el marcador español a mitad de cuarto.

No obstante, un excelente 'flick' al área española dejó en ventaja a Charlotte Nglebert, que volvió a batir a Pérez. El quinto de las belgas lo marcó Vanden Borre con un espectacular arrastre de penalti-córner, que se coló a media altura. Para colmo, a falta de un minuto para la conclusión, hubo un gol anulado a España con polémica.