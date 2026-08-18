España frena el dominio de Bélgica en su segundo partido del Mundial Femenino de hockey hierba

August 18, 2026, Wavre, Belgium: WAVRE, BELGIUM - AUGUST 18 : Jimenez Lucia of Spain celebrates scoring a goal during the FIH Hockey World Cup 2026 first phase group pool C match between Spain and Belgium on August 18, 2026 in Wavre, Belgium, 18/08/2026 - Europa Press/Contacto/Peter De Voecht

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre hierba ha empatado (1-1) este martes contra la belga en su segundo partido de la fase de grupos del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Bélgica y Países Bajos, gracias a un gol de Lucía Jiménez que ha neutralizado el claro dominio de las coanfitrionas.

En el Belfius Hockey Arena, las 'RedSticks' sufrieron bastante en el primer cuarto las internadas de Famke Van Heel desde el extremo izquierdo. Pero Bélgica no sacó tajada, topándose con la portera Clara Pérez en un disparo raso y luego desaprovechando un penalti-córner lanzando fuera.

Mediado el segundo cuarto, las 'Red Panthers' siguieron apretando sobre la portería española y forzaron otros tres penaltis-córner, uno de ellos sirviendo para el gol de Stephanie Vanden Borre con un tiro raso y cruzado que entró en el arco de Clara Pérez a menos de un palmo del césped.

Reaccionó entonces España con una internada por la banda derecha hasta llegar a línea de fondo y ni Patricia Álvarez en primera instancia ni Marta Segú en ese mismo rechace pudieron batir a la guardameta belga. Tras el descanso, las 'RedSticks' empezaron a mostrar mejor cara y se notó.

A la salida de un penalti-córner, el remate no salió de primeras, pero se las apañó bien Sofia Keenan para domar esa bola suelta y asistir de forma rápida a su compañera Lucía Jiménez para que ésta marcase el 1-1, con un tiro raudo y alto, faltando 3:20 para concluir el tercer periodo.

De hecho, España inició ese cuarto cuarto más entonada que su oponente y tuvo en los primeros minutos una gran ocasión por obra de Berta Agulló, si bien la portera Elodie Picard dispuso bien sus dos manoplas a la altura de la cabeza para evitar el gol, quedándose el resultado ya inamovible.

Esta igualada situó tanto a la selección de Bélgica como a la de España con cuatro puntos, ambas coliderando el Grupo C de este Mundial tras su segunda jornada; el combinado de Irlanda va tercero con tres puntos en su casillero y Nueva Zelanda ocupa la última posición sin haber puntuado.