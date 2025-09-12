España hace un 'set' a Francia y avanza a la final en el Europeo femenino de hockey patines

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey sobre patines ha avanzado este viernes a la final del Campeonato de Europa, que se está disputando en la ciudad portuguesa de Paredes, después de ganar al combinado de Francia por un amplio 6-0 en otro encuentro con goles de Gemma Solé.

En el Rota dos Móveis Pavilion, en Lordelo, el conjunto entrenado por Sergi Macià empezó esta semifinal con una intensidad similar a la de la víspera durante su cita de cuartos de final. No obstante, esas múltiples ocasiones se toparon con la portera francesa hasta que, a los 10 minutos, Solé abrió el marcador mediante un buen disparo desde fuera del área.

Tres minutos más tarde, el segundo gol español llevó el sello de la misma protagonista con un tiro cruzado. Lejos de reducir su ahínco, las pupilas de Sergi Macià siguieron buscando la portería contraria y Aimee Blackman consiguió a 9:30 del descanso su segundo tanto en este Europeo.

La segunda mitad comenzó del mejor modo para España, que hizo el 4-0 por obra de Marta Piquero en cuestión de 10 segundos. María Sanjurjo rubricó la 'manita' española en el 28' y, cuando faltaban poco más de cinco minutos para concluir el partido, Piquero repitió de cara a puerta tras una buena jugada personal y una media vuelta dentro del área gala.