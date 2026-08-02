España logra plata y bronce en el EuroHockey Sub-21 de Valencia - RFEH

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina Sub-21 de hockey hierba se proclamó subcampeona de Europa en la cita continental celebrada en Valencia tras caer (2-1) este sábado contra Países Bajos en la final, mientras que la selección masculina se colgó la medalla de bronce superando in extremis a Bélgica.

Después de imponerse a Bélgica en los 'shoot outs', la lucha por el título en Tarongers fue la reedición de la final de 2024, y sonrió de nuevo a una 'Oranje' favorita pero que tuvo que sudar para remontar el 0-1. La final femenina, interrumpida por una fuerte tormenta nada más empezar, la decidieron Imke Verstraeten y Juul Sauer con dos goles seguidos en los últimos minutos.

Mientras, la selección española masculina Sub-21 se impuso a Bélgica por 5-4 para subirse al podio en casa, gracias al gol decisivo de Pau Gestí, desde el punto de 'penalty stroke' a 30 segundos del final, quien había dado una tranquilidad efímera con un 3-1 tras el descanso que aún tuvieron que hacer bueno sufriendo.