España selecciona sus atletas para buscar el billete al Mundial de Tokio en el 4x400 masculino

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) confirmó este jueves que Bernat Erta, Markel Fernández, David García Zurita, Julio Arenas y Nicolás Campos son lo cinco atletas preseleccionados para buscar la que la semana que viene la clasificación del relevo 4x400 para el Mundial de Tokio de septiembre.

El próximo 16 de agosto en la localidad polaca de Chorzów, el cuarteto nacional intentará lograr la marca que le permita entrar entre los 16 países que optan a participar en el Campeonato del Mundo que acogerá la capital japonesa.

El equipo estará encabezado por Bernat Erta, campeón de España y líder español del año con marca personal de 45.36, que estará acompañado por Markel Fernández, subcampeón de España (45.47), David García Zurita, tercero en el Nacional de Tarragona de la semana pasada (45.43), Nicolás Campos (45.61) y Julio Arenas (45.65).

Este quinteto tendrá la complicada tarea durante la reunión que está dentro del calendario de la prestigiosa Liga Diamante de batir de largo el actual récord de España de 3:00.54 logrado en el Europeo de Múnich (Alemania) de 2022 por Iñaki Cañal, Lucas Búa, Óscar Husillos y Samuel García, ya que la marca de referencia en estos momentos y que cierra el cupo de 16 países la posee Zambia con 2:59.12, según indicó la RFEA. Este relevo no está en un Mundial desde el 2019 (Doha).

"El objetivo no es nada fácil pero es bien cierto que estamos en un año muy dulce para el 400 m masculino en España ya que nada menos que 9 atletas y 23 marcas por debajo de 46.00 segundos se han logrado a lo largo de la temporada, que en el caso de los atletas, el máximo histórico y en el de marcas, iguala en número a 2023", apuntó la federación.