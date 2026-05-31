España suma otros dos oros en las finales por aparatos y repite triplete en el Europeo de gimnasia rítmica

Equipo español de gimnasia rítmica en el Europeo - Europa Press/Contacto/Filippo Tomasi

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de gimnasia rítmica ha conquistado dos nuevos oros este domingo en las finales por aparatos de la 42ª edición del Campeonato de Europa de gimnasia rítmica, que se ha disputado en Varna (Bulgaria), al imponerse en el ejercicio mixto y de cinco pelotas, que se unen al éxito logrado el sábado en el concurso completo.

El conjunto integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun y dirigido por Alejandra Quereda hace historia al revalidar los tres oros que había conquistado en la anterior cita, en Tallín 2025, todo en un torneo en el que ya han podido participar Rusia y Bielorrusia.

Este domingo, España inició la defensa del título del ejercicio mixto, aro y mazas, y logró una puntuación de 28,100, que le bastó para doblegar al combinado ruso, que sumó 27,000, y a Israel, bronce con 26,300.

Posteriormente, las españolas afrontaron la final de cinco pelotas, en la que también lideraron la clasificación al atesorar 29,150 puntos con los que se impusieron a Bielorrusia, segunda con 27,550, y a las israelíes, terceras con 27,500.

El sábado, España lograba el oro en el concurso completo por delante de Rusia e Israel, mientras que Alba Bautista -designada Smartscoring shooting star del campeonato- y Daniela Picó acabaron su final también del All Around decimotercera y decimoséptima, respectivamente.