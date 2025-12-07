España termina octava en las Series Mundiales de Ciudad del Cabo

La selección española masculina de rugby seven - ALEX HO/WORLD RUGBY

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby seven ha finalizado en octava posición en las HSBC SVNS Series de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), última cita del año, después de caer en sus dos partidos del domingo ante Gran Bretaña (10-29) y ante Australia (12-24).

Los 'Leones', que a pesar de las dos victorias del sábado se quedaron fuera de semifinales solamente por el criterio de desempate de la diferencia de puntos global con Francia y Argentina (7), no pudieron sumar este domingo y se despiden del 2025 octavos, a la espera de que regrese el campeonato en Singapur entre el 31 de enero y el 1 de febrero.

En el primer duelo, España empezó adelantándose gracias a un ensayo de Rocaries, pero los británicos respondieron rápidamente por mediación de Davidson y con dos nuevo ensayos pusieron el 5-15 al descanso. En la reanudación, Gran Bretaña siguió ampliando la diferencia. Un ensayo de Edu López acercó a los españoles, que no pudieron completar su remontada.

Posteriormente, los 'Leones' se enfrentaron a Australia, que se adelantó antes de que Jeremy Trevithick pusiese el empate. Ekanayake, primero, y Blake, al filo del descanso, pusieron tierra de por medio para los oceánicos (19-7). Ya en la segunda parte, Edu López ensayó para acercar a España, pero la conversión no fue buena y se quedó a siete puntos. Australia se encargó de finiquitar la contienda y confirmar la octava plaza española.