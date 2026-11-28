El Spain SailGP Team termina segundo en la primera jornada del Gran Premio de Abu Dabi - JON BUCKLE/SAILGP

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Spain SailGP Team ha terminado en segunda posición en la primera jornada del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba la de sexta temporada del Rolex SailGP Championship, después de cosechar un primer, un cuarto y un segundo puestos en las mangas de este sábado para terminar solo por detrás de Suecia, que ha asegurado su presencia en la carrera por el título.

Sobre el campo de regatas emiratí, España, campeona de 2024, realizó tres buenas salidas en las otras tantas mangas del día. En la segunda prueba de flota de su grupo, un par de imprecisiones tácticas relegaron al F50 español dos puestos atrás. Con parciales de primero, cuarto y segundo, cierra el sábado en la segunda plaza del Grupo B con 11 puntos, a solo uno de Italia y con un margen mínimo de un punto sobre Australia.

En el Grupo A, Gran Bretaña marca el ritmo con 13, seguida de Francia (10) y Suecia (9). Ambos cuadros disputarán este domingo una última manga clasificatoria.

El domingo, los cuatro mejores equipos del evento se batirán en duelo por el volante de campeón del Gran Premio de Abu Dabi, justo antes de la Gran Final a tres por el título de la temporada. Si España consigue terminar mañana entre los dos primeros podría conquistar el evento emiratí y recuperar la corona mundial en una misma tarde. España, Australia y Suecia lucharán por el título mundial a una única carrera de diez minutos.

La estratega de 'Los Gallos', Nicole van der Velden, desveló las impresiones del equipo. "Sentimos que estamos navegando bien el barco, y nos sentimos fuertes para mañana, aunque también nos hemos complicado en algunos momentos. No miramos lo que hacen los australianos, nos enfocamos en aprender y hacer las cosas lo mejor posible", manifestó.