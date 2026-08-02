El español Jon del Valle, pentacampeón del mundo de karting - PRENSA JON DEL VALLE

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jon del Valle se proclamó este sábado campeón del del Kart World Championship por quinta vez consecutiva en el circuito de Vandel, en Dinamarca.

En los 21 años de historia del campeonato, ningún piloto había conseguido ganar cinco ediciones seguidas, una hazaña que ha firmado Del Valle, ganador en Portugal en 2022, en Bélgica en 2023, en Brasil en 2024, en Alemania en 2025 y ahora en Dinamarca. Del Valle marcó el ritmo desde las primeras clasificatorias y sostuvo ese nivel durante toda la semana.

"Ganar cinco Mundiales seguidos no es cuestión de suerte, es un método. Llegas cada año a un país nuevo, con un kart que no has tocado en tu vida, y tienes unas pocas vueltas para entenderlo mejor que el resto. Ese trabajo es el que decide el campeonato, mucho antes de la final. Este año el nivel era altísimo, con pilotos de todo el mundo apretando en cada manga, y eso le da todavía más valor al título. También quiero acordarme de los españoles que estaban allí: se les oía en cada carrera", explicó Del Valle tras proclamarse campeón.

Además, equipo español Neo Levelap terminó tercero en la clasificación por equipos; José Burillo firmó el tercer puesto del campeonato en la categoría Master y Sandra Gómez fue cuarta en la categoría femenina. A ellos se sumaron Diego Pérez Lara, clasificado para la gran final, Francisco Ramírez, Alejandro Florido, Rubén Ortega, Markos S. Del Valle, Carlos Salvat, Miguel Cuenca y Borja Martínez, en una de las representaciones nacionales más numerosas del campeonato.