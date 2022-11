El español Miguel Heras conquista la Everest Trail Race by The Elements

El español Miguel Heras conquista la Everest Trail Race by The Elements - IAN CORLESS



MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El corredor de montaña español Miguel Heras (The Elements) ha conquistado la Everest Trail Race by The Elements después de defender su ventaja en el liderato frente al nepalí Summan Kulung en la sexta y última etapa, de 29 kilómetros entre Tyangboché y Lukla, y se convierte en el segundo corredor occidental en conseguir el triunfo final.

Además, el catalán Jordi Gamito (Traça) ha terminado la prueba en la tercera posición de la clasificación general, mientras que la nepalí Phurwa Sherpa firmó la victoria en la categoría femenina.

Heras, que partía con 13 minutos y 16 segundos de ventaja sobre Kulung, el favorito de una etapa con más de 4.500 metros de desnivel acumulado y 2.800 metros de desnivel en las bajadas, se centró en seguir el ritmo del nepalí -dos veces ganador de la prueba-, que lideró en todo momento pero que no llegó a descolgarse. Ambos llegaron juntos a meta.

"Somos montañeros y hemos venido a correr al Himalaya, es lo más de lo más. Es el summum de la gente a la que nos gusta correr. Me llevo 35-40 amigos que he hecho en el campamento", apuntó Heras. El corredor de Béjar toma el relevo de Jordi Gamito, que en 2018 fue el primer occidental capaz de ganar en Nepal a un corredor local y que en esta edición fue tercero.

En la categoría femenina, la nepalí Phurwa Sherpa ganó la etapa y la carrera a pesar de empezar el día muy limitada por la lesión que arrastra en el tobillo. Tras ella terminó la argentina María Silvina Pérez a casi una hora, y la portuguesa Ester Alves finalizó tercera. Maigualida Ojeda fue la única representante española en la categoría femenina, en la que ha concluido octava.