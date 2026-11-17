La española Marina Muñoz, campeona del mundo de triatlón cross en 2026. - WORLD TRIATHLON

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La española Marina Muñoz se proclamó este martes campeona del mundo de triatlón cross, en el Campeonato del Mundo de la disciplina disputado en Abu Dabi, superando a la francesa y vigente campeona Alizée Patiès, medalla de plata, y a bielorrusa Hanna Maksimava, bronce.

Muñoz comenzó la prueba de carrera 16 segundos por detrás de Alizée Patiès, pero alcanzó a la vigente campeona y se impuso en la isla de Hudayriyat con un tiempo de 1:27:46, con una ventaja de 26 segundos sobre la vigente campeona. Maksimava se llevó el bronce, 12 años después de haber ganado la plata en la categoría sub-23.

En traitlón cross se disputa 1 km a nado sin traje de neopreno en aguas a 26,5 °C, dos vueltas a un recorrido de 19,7 km en bicicleta de montaña, en este caso llano, pero muy técnico, y dos vueltas a un recorrido de 6,3 km de carrera a pie por montaña.

Muñoz salió del agua por delante de Patiès, a 20 segundos y, tras una transición más rápida, la española comenzó el tramo en bicicleta con 46 segundos de ventaja sobre la francesa. Pero la vigente campeona fue la mejor en la bicicleta con un tiempo de 44:25, 1:10 más rápido que la de Cuéllar.

Pero Muñoz sabía que la carrera a pie era su punto fuerte y corrió los 6,3 km en 24:38 frente a los 25:20 de Patiès, se puso en cabeza y mantuvo el liderato hasta la meta. Así, la española se quita la espinita del Mundial del año pasado en Pontevedra, donde se llevó la plata por detrás, precisamente, de la francesa.

Mientras que en categoría élite masculina, los españoles Eneko De Castro y Kevin Tarek Viñuela se colgaron la medalla de plata y de bronce respectivamente, en una prueba que ganó el estadounidense Keller Norland. De Castro fue el más rápido en la transición a la carrera a pie, 22 segundos por delante del norteamericano, que sí alcanzó al español en los 6,3 km de ese tramo, metiendo 45 segundos a su tiempo. El madrileño, de 21 años y campeón Sub-23 el año pasado en Pontevedra, finalizó segundo a 23 segundos de Norland, que también le arrebata ese título juvenil.