La estrella rusa de la NHL Alexander Ovechkin recalca que jugar el Mundial de 2027 "no depende" de ellos

FRANCFORT (ALEMANIA), 11 (dpa/EP)

El ruso Alexander Ovechkin, una de las estrellas de la NHL, la liga estadounidense de hockey sobre hielo, admite que quiere representar a Rusia en el Campeonato del Mundo del año que viene en Alemania, pero que la decisión no está en sus manos.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptó hace unas semanas el recurso de Rusia y dictaminó que se debe permitir al país, que tiene prohibida su participación internacional desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, competir en el torneo.

"Uno quiere representar a su país, da igual en qué competición, ya sea el Mundial, los Juegos Olímpicos o los Europeos. Simplemente quieres salir ahí fuera y jugar, representar a tu país", declaró Ovechkin a los periodistas después de que su equipo, los Washington Capitals, vencieran a los Ottawa Senators este martes.

El jugador está "bastante seguro de que, si le preguntas a la afición, esta quiere ver a los mejores jugadores en la pista, y quiere ver a los jugadores de la nueva generación que serán las futuras estrellas". "Pero, ya sabes, eso no depende de nosotros", remarcó.

Alemania, organizadora del Campeonato del Mundo, amenazó inicialmente con devolver los derechos de organización del evento, pero la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo del país afirmó el pasado domingo que esa ya no es una opción. Sin embargo, algunas naciones participantes, como la campeona del mundo, Finlandia, y patrocinadores han amenazado con boicotear el torneo en caso de que se permita la participación de Rusia, a la que, según informan los medios de comunicación, se está intentando convencer para que se retire por este motivo.

Ovechkin, por su parte, ha sido criticado en el pasado por sus vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin. En noviembre de 2017, puso en marcha un movimiento llamado 'PutinTeam' en apoyo al líder del país durante las elecciones presidenciales de 2018, y el pasado mes de septiembre recibió numerosas críticas por aparecer en un anuncio político junto al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, entre otros.

Según informan los medios de comunicación, se produjeron protestas antes del partido de este martes entre los Capitals y los Senators. Según 'The Athletic, unas 20 personas ondearon banderas ucranianas y mostraron pancartas en las que se leía 'Prohibid a Ovechkin' y 'Putin, criminal de guerra'.