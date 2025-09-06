La etapa 5 de The Ocean Race Europe augura un exigente recorrido de 2.000 millas hasta Boka Kotorska

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las siete tripulaciones de The Ocean Race Europe se alinearán este domingo desde las las 15.00 horas en Génova (Italia) para comenzar el recorrido de 2.000 millas hasta Boka Kotorska (Montenegro), en una etapa 5 que para la organización del certamen "promete ser tan exigente como espectacular".

La llegada de los equipos a la meta en la bahía montenegrina está prevista para el 15 de septiembre, saliendo de Génova para navegar hacia el sur y rodear Córcega, Cerdeña y Sicilia antes de dirigirse al sur de Grecia y luego girar hacia el norte para entrar en el mar Adriático.

"Para hacer la ruta aún más atractiva, el equipo de Race Control ha incorporado una serie de 'waypoints' a lo largo del trayecto", informó este sábado la organización del evento en un comunicado oficial. "Necesitábamos un recorrido que se pudiera adaptar a la imprevisible meteorología mediterránea, así que hemos incorporado flexibilidad con 'waypoints' móviles", detalló la misma nota de prensa.

En total, hay 16 puntos disponibles: dos en la puerta de puntuación, siete por la victoria de etapa y siete más en la In-Port Race de las Bocche di Cattaro el 20 de septiembre. El barco francés 'Biotherm' encabeza por ahora la clasificación general con 41 puntos, 12 por delante de su inmediato perseguidor, y sigue como gran favorito.

Por detrás del sólido líder, la lucha por el podio sigue abierta. El equipo francés 'Paprec Arkéa' (29 pts.) y el suizo 'Holcim-PRB' (27,3 pts.) están en pleno duelo por la segunda plaza, mientras que el italiano 'Allagrande Mapei Racing' (19 pts.) y el alemán 'Malizia' (18 pts.) se mantienen cerca y buscarán escalar posiciones.