El Europeo de bádminton define sus primeras finales en Huelva tras una quinta jornada con favoritos sólidos

Los daneses Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard, durante el Campeonato de Europa de 2026. - BÁDMINTON ESPAÑA / CARLOS DÍAZ

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de Europa de bádminton 2026, que se está disputando en Huelva y que el pasado jueves durante su cuarta jornada se quedó sin participación española, ha definido este viernes las primeras finales en algunos de sus cuadros competitivos.

En el cuadro individual masculino, el danés y primer cabeza de serie en este Europeo, Anders Antonsen, avanzó a semifinales tras la retirada del irlandés Nhat Nguyen cuando el marcador iba 11-6 en el primer set. También pasó de ronda el francés Toma Junior Popov, cuarto cabeza de serie, tras vencer al belga Julien Carraggi por 21-8 y 21-11.

La gran sorpresa del día fue la eliminación del francés Alex Lanier, tercer cabeza de serie y vigente campeón, tras caer ante su compatriota Arnaud Merkle por 21-17, 19-21 y 18-21. Y otro francés, Christo Popov, batió al también danés Rasmus Gemke (25-23 y 21-15) y accedió a 'semis'.

En individual femenino, la danesa y primera cabeza de serie, Line Kjaersfeldt, se empleó a fondo para superar a su compatriota Amalie Schulz por 21-17, 9-21 y 21-13, mientras que la escocesa Kirsty Gilmour venció en otro reñido duelo a la segunda cabeza de serie, la también danesa Line Christophersen, por un marcador de 21-15, 14-21 y 24-22.

Igualmente avanzaron con solidez a las 'semis' femeninas la danesa Mia Blichfeldt, tercera cabeza de serie, tras haber superado a la ucraniana Polina Buhrova por 22-20 y 21-17, así como la turca Neslihan Arin, que derrotó a la alemana Yvonne Li por 21-16 y 21-17.

El dobles masculino dejó un resultado llamativo por la derrota de los daneses Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen, primeros cabezas de serie, ante los ingleses Alex Green y Zach Russ (9-21, 21-15 y 21-17). Sí cumplieron en cuartos de final los daneses Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard, que ganaron a los alemanes Geiss y Jansen (21-19 y 22-20), y los hermanos franceses Christo y Toma Junior Popov, que se impusieron más tarde a los checos Jiri y Ondrej Kral por 21-15 y 21-14.

En dobles femenino, las hermanas búlgaras Gabriela y Stefani Stoeva mostrado su condición de favoritas con una victoria contundente en semifinales ante las ucranianas Polina Buhrova y Yevheniia Kantemyr (21-12 y 21-3). Por su parte, la pareja turca formada por Bengisu Ercetin y Nazlican Inci también selló billete al partido por el título tras vencer a las danesas Kathrine Vang y Mette Werge (21-17 y 21-10).

Por último, en dobles mixto, sorprendió el triunfo por 23-21 y 21-16 de los ingleses Callum Hemming y Estelle Van Leeuwen en 'semis' ante los daneses Jesper Toft y Amalie Magelund, vigentes campeones y terceros cabezas de serie. En la otra 'semi', los daneses Mathias Christiansen y Alexandra Boje, segundos cabezas de serie, superaron a los alemanes Marvin Seidel y Thuc Phuong Nguyen por 21-12 y 21-16.