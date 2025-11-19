'Fair Play For Planet' desembarca en España para abogar por un deporte sostenible

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Fair Play For Planet' (FPFP), sello internacional pionero en sostenibilidad deportiva, ha iniciado oficialmente su actividad en España, reuniendo a los principales actores implicados en el desarrollo sostenible del deporte en un evento de lanzamiento celebrado en las oficinas de 'ACE EDUCATION Madrid', su socio en el país.

Durante esta presentación, "se establecieron las bases para fomentar un impacto conjunto en el sector deportivo español, centrado en la responsabilidad medioambiental y social", según indicaron en nota de prensa.

Con origen en Francia en 2020 y fundada por el exjugador internacional de rugby Julien Pierre, 'Fair Play For Planet' apoya a clubes, federaciones, eventos e instalaciones deportivas en la reducción de su impacto ambiental mediante un proceso de certificación exigente y transparente.

Para ello, ha creado el primer sello eco-responsable para el sector deportivo y todas aquellas organizaciones solicitantes son auditadas por expertos usando el marco FPFP, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y desarrollado con ADEME, la Agencia Francesa de Transición Ecológica.

De momento, dos organizaciones españolas se han incorporado oficialmente al proceso 'FPFP': 'FSI Training', centro de formación deportiva en Granada destacado por su apuesta por la innovación y la salud; y la Federación Andaluza de Tenis (FAT), primera federación autonómica nacional que adopta este sello para avanzar hacia un tenis más responsable y respetuoso con el entorno.

"Estas primeras alianzas reflejan la vocación colaborativa que FPFP busca impulsar en España, integrando a todos los agentes deportivos en una mejora continua. El evento ha permitido crear sinergias entre profesionales españoles y ofrecerles herramientas prácticas para incorporar la sostenibilidad a su actividad", apuntaron.

Para Julien Pierre, "esta reunión constituyó un momento crucial para establecer conexiones entre los agentes españoles y proporcionarles las herramientas necesarias para incorporar la sostenibilidad en sus actividades deportivas". "El diálogo y el intercambio de experiencias fueron el núcleo de la velada", aseguró.

Por su parte, Carmen Ruano, Directora del Campus de Madrid ACE España, cree que Fair Play for Planet les recuerda que "el futuro del deporte solo puede edificarse sobre la responsabilidad". 2Las alianzas son fundamentales para un crecimiento sostenible y, en ESBS, estamos dedicados a la formación de futuros líderes que coloquen estos valores en el núcleo de la industria", subrayó.