Fátima Diame, baja por lesión en los Mundiales de Atletismo

Archivo - La española Fátima Diame durante una competición - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La saltadora de longitud Fátima Diame será baja de última hora "por lesión" en la selección española para los Campeonatos del Mundo al Aire Libre que arrancan este sábado en Tokio, según informó este viernes la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Diame, actual campeona de España de la modalidad y bronce en los dos últimos Mundiales en Pista Cubierta, terminó sexta hace dos años en el Campeonato del Mundo celebrado en Budapest. Con su baja, la selección se reduce a 55 atletas, 30 hombres y 25 mujeres, con Irati Mitxelena como representante en la longitud femenina.